Многих привозят уже в коме: токсиколог рассказал, как в новогодние праздники не переборщить с алкоголем

Волгоградцев просят не злоупотреблять алкоголем на праздниках, чтобы избежать попадания в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый год – отдых для одних и напряженная работа для других. Во время праздников увеличивается число людей, которые оказываются на больничных койках с алкогольным отравлением, медикам приходиться их спасать. Под градусами чувство меры исчезает, что приводит к серьезным последствиям. Волгоградцы попадают к медикам в состоянии комы, причем в тяжелом состоянии госпитализируются не только взрослые, но и дети. На брифинге облздрава главный внештатный специалист токсиколог Волгоградской области, заведующий центром острых отравлений больницы №25 Сергей Ларионов рассказал, как на новогодних праздниках не переборщить с алкоголем.

- Алкоголь имеет разрушительное действие на центральную нервную систему, печень, почки и в целом на весь организм, в последствии это сказывается и при остром отравлении. Потерявший контроль человек часто поступает к нам в состоянии алкогольной комы. Мы проводим терапию и восстанавливаем пациента. Но нарушения со стороны внутренних органов не обратимы, - отметил Сергей Ларионов.

Госпитализируют с алкогольным отравлением подростков, которые целенаправленно пьют то, что не нужно. Они думаю, что под градусами будут казаться взрослыми. На неделе же они просто наносят вред своему здоровью, причем очень серьезный.

Во время застолья взрослые теряют бдительность и контроль, чем могут воспользоваться дети. Малыши ради шалости или любознательности запросто сделают несколько глотков алкоголя, что очень опасно. В этом случае нельзя терять время и необходимо срочно вызывать скорую помощь.

- Подростки пытаются пробовать, а некоторые дети случайно из-за любопытства употребляют со стола алкогольные напитки. В таком случае лучше в первую очередь вызвать скорую помощь, потому что маленькому ребенку провести промывание желудка необходимо только через зонд. Нельзя давать много жидкости, особенно теплой, она впитывается быстрее и может привести к оттеку головного мозга, - подчеркнул токсиколог.

Также Сергей Ларионов обратил внимание на то, что волгоградцы должны употреблять алкоголь в меру. Покупать спиртные напитки необходимо только в супермаркетах и специализированных магазинах, а не на рынках и с рук. Паленный алкоголь грозит отравлением алифатическим, изопропиловым, метиловым спиртами, что может привести к смерти.