«Сила правды»: Волгоград глазами художника Сергея Пелихова

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале музея Машкова на Чуйкова, 37 открылась персональная выставка живописца Сергея Пелихова «Сила правды». До 5 февраля 2023 года волгоградцы смогут увидеть свой город и его окрестности глазами художника. Название выставки отражает понимание предназначения искусства, которое разделяет мастер.

В экспозиции более шестидесяти произведений Сергея Пелихова за последние десять, большую часть работ волгоградцы увидят впервые. Большинство картин – это живописная история родного города с его памятью и болью, виды Волги и Дона, путешествия по городам и просторам России.

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова. Фото: Геннадий БИСЕНОВ