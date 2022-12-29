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Звезды29 декабря 2022 9:25

«Сила правды»: Волгоград глазами художника Сергея Пелихова

В выставочном зале музея изобразительных искусств имени Машкова открылась персональная выставка волгоградского художника
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова.

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале музея Машкова на Чуйкова, 37 открылась персональная выставка живописца Сергея Пелихова «Сила правды». До 5 февраля 2023 года волгоградцы смогут увидеть свой город и его окрестности глазами художника. Название выставки отражает понимание предназначения искусства, которое разделяет мастер.

В экспозиции более шестидесяти произведений Сергея Пелихова за последние десять, большую часть работ волгоградцы увидят впервые. Большинство картин – это живописная история родного города с его памятью и болью, виды Волги и Дона, путешествия по городам и просторам России.

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова.

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова.

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова.

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова.

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова.

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова.

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова.

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова.

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова.

В выставочном зале музея Машкова открылась персональная выставка Сергея Пелихова.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

КультураКультура: изобразительное искусство