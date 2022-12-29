Чем опасны тазики салатов на Новый год, рассказали в Роспотребнадзоре

Традиционные салаты нельзя хранить в холодильнике больше суток. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волгоградские медики перед Новым годом напомнили простые правила, которые помогут спасти от пищевого отравления вас и ваших близких. Одно из главных правил: не готовьте тазики салатов на праздничный стол. Ведь любой салат – это благоприятная среда для развития патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины. Как правильно хранить салаты, и какой у них срок годности, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Хранить салаты нужно только в холодильнике при температуре плюс 2-6 градусов. Срок годности салатов из сырых и вареных овощей или фруктов, с добавлением мяса, птицы и копченостей – 18 часов, заправленного – 12 часов. Если в салат добавили морепродукты, консервированные овощи или яйца – храниться он может лишь 6 часов после заправки. Салаты с добавлением морепродуктов без заправки не принесут вреда лишь 12 часов. Самые долгоиграющие салаты - из маринованных, солёных, квашеных овощей, их срок годности целых 36 часов.

Так что медики советуют заправлять салаты соусом, сметаной или майонезом прямо перед подачей на стол. Не ставьте гостям сразу тазик угощения, чтобы оно не стояло всю новогоднюю ночь в тепле. И постарайтесь не переедать, чтобы потом не сгонять лишние килограммы до лета.

Помните, что даже диетический продукт, при неумеренном употреблении, может привести к набору веса. Не готовьте салаты в большом количестве, 1-2 столовых ложек на порцию вполне достаточно, чтобы удивить гостей новым рецептом, попробовать другие блюда и избежать переедания.

Еще несколько правил безопасного новогоднего застолья:

- тщательно мойте и обдавайте кипятком зелень, овощи, фрукты;

- не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками вчерашней;

- 31 декабря не садитесь за стол голодными;

- не стремитесь попробовать все сразу;

- ешьте сначала салаты и легкие закуски, после - сытные закуски и горячее;

- не запивайте еду газировкой и не налегайте на алкоголь;

- не ходите сразу из-за стола на горку или на каток, но все же старайтесь двигаться.