Через 7 минут уже родился малыш: полицейские помогли рожающей волгоградке добраться в роддом по пробкам

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Сотрудники Госавтоинспекции пришли на помощь беременной волгоградке, у которой начались роды в машине. Капитан Виталий Пивненко и старший лейтенант Владимир Попов несли службу в Красноармейском районе Волгограда. К ним подъехал мужчина, который рассказал, что его жена рожает в машине. Офицеры поняли, что семейная пара доехать в роддом сама не успеет. Тогда полицейские решили сопровождать ее автомобиль в медучреждение. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Двигались по улице Латвийской в сторону улицы Лазоревой. Слева от нас остановился автомобиль, мужчина открыл окно, объяснил, что супруга рожает на заднем сиденье, и попросил сопроводить до 7-й больницы, - рассказал подробности старший лейтенант Владимир Попов.

Инспекторы доложили о ситуации в дежурную часть и, включив сирены, помчались в городскую больницу из Красноармейского в Советский район – путь не близкий.

- Конечно, город был загружен. Но участники дорожного движения в попутном направлении выделяли нам полосу, мы двигались с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Были заторы, но все прошло хорошо, - отметил капитан Виталий Пивненко.

Полицейские рассказали, что заехали на территорию 7-й больницы ко входу в перинатальное отделение. После этого роженица была передана медикам.

- Буквально через 7 минут позвонил ее супруг и сказал, что все хорошо, родился мальчик, - добавил Владимир Попов.

Так что первые слова с поздравлениями с пополнением счастливый отец, которому пришлось потратить не мало нервов, услышал от волгоградских госавтоинспекторов. Полицейские планируют посетить молодых родителей на выписке из роддома. Волгоградец, в семье которого произошло пополнение, обратился к инспекторам со словами благодарности.

- Хочу выразить огромную благодарность старшему лейтенанту полиции Попову Владимиру Сергеевичу и капитану полиции Пивненко Виталию Андреевичу. Если бы не вы, была бы беда, сам бы я не успел доехать, - отметил волгоградец Вадим Трошин.