Депутаты гордумы утвердили повышение стоимости проезда в общественном транспорте Волгограда

В Волгограде с 1 января подорожает проезд в общественном транспорте Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Неожиданности не произошло. Депутаты городской думы утвердили повышение стоимости проезда в общественном транспорте Волгограда. Новые тарифы в автобусах, трамваях и троллейбусах будут действовать с 1 января 2023 года.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградской городской думы, для волгоградцев, оплачивающих проезд транспортной картой «Волна», стоимость изменится на 1 рубль – с 23 до 24 рублей за поездку. Пассажиры, которые расплачиваются наличными или банковскими картами, теперь за поездку будут отдавать 32 рубля вместо 30.

Вместе с повышением платы за проезд народные избранники решили «заморозить» стоимость некоторых тарифов. Не изменится стоимость студенческого и школьного проездных (на один и два вида транспорта), а также введенных недавно тарифов «Единый безлимитный» (стоимость - 1800 рублей в месяц) и «Пересадочный 120 минут» (первая поездка - 25 рублей, последующие пересадки в течение двух часов - по 10 рублей).

- Для лиц, имеющих право на меры социальной поддержки, предусмотрен тариф «Льготный проездной (трамвай-троллейбус)», включающий 45 поездок в месяц с использованием транспортной карты. При стоимости проездного в 550 рублей цена одной поездки составит 12,2 рубля, - добавили в городском парламенте.

Добавим, в Волгограде готовятся передать в концессию трамваи. Накануне проект был одобрен экспертным советом министерства транспорта РФ.