Каток в Центральном парке культуры и отдыха стал главным местом зимних встреч в Волгограде

Фото: пресс-служба Сбербанка

Самый большой в Волгограде каток открылся в этом году в Центральном парке культуры и отдыха. Огромная ледовая арена площадью около 2000 квадратных метров на улице Батальонной стал одним из главных мест для дружеских встреч, семейных развлечений и новогодних праздников в этом зимнем сезоне.

Мы посмотрели, что там и как.

Каток огромный. Одновременно здесь могут покататься на коньках почти 400 человек. И все же здесь уютно. Есть кафе, где можно перекусить и согреться горячим чаем и кофе, лавочки. Пункт проката, где каждый найдет коньки по размеру. Смайлы на льду, красочные ограждения с новогодней тематикой – мест для селфи предостаточно. Днем людей немного, вечером бывает аншлаг, особенно во время тематических вечеринок в выходные.

Фото: пресс-служба Сбербанка

На катке атмосферно. Днем сюда можно прийти всей семьей, с детьми. Новогодняя иллюминация и подборка фоновой музыки – идеальный фон для романтических встреч и общения с друзьями вечером. Сюда стоит прийти - новогоднее настроение, весело и зажигательно. А еще мы стали свидетелями того, как парень сделал предложение любимой девушки прямо на льду.

Фото: пресс-служба Сбербанка

Лед, несмотря на теплую погоду, в хорошем состоянии. Секрет прост - на катке в ЦПКиО есть морозильное оборудование.

Фото: пресс-служба Сбербанка

На катке, в кассе, есть возможность безналично оплатить билеты и дополнительные услуги. Кстати, у владельцев карт Сбербанка есть возможность получить скидку на входной билет в размере 15%.

ВАЖНО!

Каток в ЦПКиО будет работать до конца февраля 2023 года. Посетителей ждут ежедневно с 10.00 до 22.00. Пускают на лед по сеансам: в 10.00, 14.00, 17.00 и 20.00. Между ними делают технический перерыв, чтобы почистить и отполировать каток. Вход платный.