Эксперты рекомендуют: во что вкладывать в следующем году

Эксперты ожидают, что в следующем году в России продолжится девалютизация, курс доллара во второй половине 2023 года будет в диапазоне 65-70 руб./долл., средняя цена Brent - 92 долл./барр., а средняя цена Urals – около 70 долл./барр. Пик инфляционного давления в мире позади, однако в I полугодии 2023 года темпы роста цен, вероятно, останутся выше целевых уровней.

На фоне адаптации российской экономики и финансовой системы к изменениям глобальной рыночной конъюнктуры, диверсификация вложений продолжает оставаться приоритетом для инвесторов.

В частности, эксперты рекомендуют:

Алексей Михеев, инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции:

«Считаем, что ожидаемая в 2023 году рецессия в Европе не даст евро значительно вырасти. По нашему прогнозу пара EUR/USD будет находится на уровне 1,00, в 2024 году – на уровне 1,07. Если говорить о курсе доллара, то, по нашим прогнозам, во второй половине 2023 года он будет в диапазоне 65-70 рублей за доллар. Считаем, что цены на нефть вернутся к росту, наш прогноз средней стоимости Brent в 2023 году - $92, и это также будет способствовать поддержке рубля. Также ожидаем нормализации китайской экономики в следующем году, что поддержит китайские активы в целом и юань в частности, и прогнозируем пару CNY/RUB в диапазоне 9,4-9,9 на конец 2023 года».

Станислав Клещев, инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции:

«На фоне роста неопределённости, реализациии инфраструктурных рисков и снижения информационной открытости компаний отмечаем смещение фокуса инвесторов в сторону более консервативных инструментов и стратегий инвестиций. Мы наблюдаем рост интереса к рублевым корпоративным облигациям и особенно выпускам в юанях и "замещающим" облигациям. Их преимуществами являются валютная экспозиция для страхования рисков ослабления рубля, бумаги обращаются и обслуживаются внутри страны без рисков блокировок, обладают привлекательным уровнем доходностей и доступны широкому кругу инвесторов».

Мнение аналитиков об основных факторах, влияющих на инвестиционные решения и настроения рынков:

Российская экономика:

Глобальная экономика:

Прогноз по нефти:

Прогноз по золоту: