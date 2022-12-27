Время новых идей и новых возможностей

Фото: Ирина СИМОНОВА

Центральным событием мероприятия стал финал научно-технической конференции, собравшей рекордное количество работ – более 170.

В секции «Повышение эффективности деятельности на предприятии» члены жюри отметили лучший проект «Повышение операционной эффективности предприятия за счет реализации комплексного пылеподавления», разработанный ведущим специалистом производственного отдела «ЕвроХим-ВолгаКалия» Анной Глущенко.

Третье место в номинации «Совершенствование производственных технологий занял проект менеджера по развитию отдела по операционным улучшениям Екатерины Морунаш «Увеличение срока службы хвостового хозяйства».

Фото: Ирина СИМОНОВА

Победители получили не только признание, но и крупное денежное вознаграждение, которое они смогут потратить на свое развитие и обучение.

На этом победы «ЕвроХим-ВолгаКалия» не закончились. Традиционно на Форуме подвели итоги работы Советов молодых специалистов за последний год, и в номинации «Лучший Совет молодых специалистов» по итогам года вновь победил «ЕвроХим-ВолгаКалий».

В ходе итоговой трансляции Генеральный директор компании Олег Ширяев отметил высокое качество работ и широкий контекст эффективных путей решения проблем, возникающих в процессе того или иного производства. Он призвал молодых специалистов развиваться в выбранных ими направлениях и стать в них настоящими экспертами.

Работа с молодыми специалистами – отдельное и очень важное направление работы Учебного центра. Кураторы из числа специалистов центра помогают талантливым выпускникам котельниковских школ получить профильное образование в лучших учебных заведениях страны, а после выхода на работу – адаптироваться на сложном производстве.

Под руководством наставников из числа старших опытных коллег молодые специалисты занимаются научно-исследовательской деятельностью, работают над проектами по модернизации уже действующих на предприятии объектов или агрегатов, внедрению новых технологий на производстве. Свои проекты молодежь защищает на научно-технических конференциях на корпоративных этапах.