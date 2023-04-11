Кассационный суд отменил приговор бывшему вице-мэру Волжского за злоупотребление должностными полномочиями

Суд в Краснодаре отменил обвинительный приговор на бывшего вице-мэра Волжского Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обвинительный приговор бывшему заместителю мэра Волжского Виктору Сухорукову был отменен. Такое решение принял Четвертый кассационный суд в Краснодаре. Основанием для отмены стали существенные нарушения уголовно-процессуального закона, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованное решение. Дело на бывшего чиновника из Волгоградской области будет направлено на новое рассмотрение.

Напомним, Виктора Сухорукова задержали за подозрения в злоупотреблении должностными полномочиями. Будучи вице-мэром и начальником правового управления администрации Волжского, в 2016-2017 годах он приказывал своим подчиненным не участвовать в рассмотрении иска администрации города к коммерческой организации о взыскании долга по договору арены земельного участка в 39 миллионов рублей. Истец на судебных заседаниях не появлялся, поэтому задолженность с коммерсантов не взымалась.

Затем имущество задолжавшей организации, которое было оценено в 200 миллионов рублей, передали в собственность третьим лицам, а юридическое лицо стало банкротом. Долг перед администрацией города-спутника в 39 миллионов никто не погасил.

Виктор Сухоруков не признавал злоупотребление должностными полномочиями. Прошлой осенью Волжский городской суд приговорил его к лишению свободы сроком на 3 года в колонии общего режима. Также в течение двух лет ему запрещено занимать должность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти и местного самоуправления. Прокуратура просила 4 года колонии для бывшего вице-мэра.

Чиновник и его адвокаты оспорили постановление в Волгоградском областном суде. Однако облсуд не нашел оснований для изменения приговора. В Четвертом кассационном суде в Краснодаре Виктору Сухорукову удалось добиться отмены обвинительного приговора.