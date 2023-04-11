Где в Волгограде проголосовать за благоустройство парков и скверов в 2024 году: адреса

Среди кандидатов на благоустройства - сквер вдоль проспекта Металлургов Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде 15 апреля начнется рейтинговое голосование за благоустройство парков и скверов, которые нуждаются в реконструкции. Во всех районах города-героя появятся волонтерские пункты, где волгоградцы смогут получить информацию о процессе голосования, в случае необходимости добровольцы окажут помощь при регистрации по номеру телефона. Сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на мэрию Волгограда собрал все адреса, куда волгоградцы смогут прийти и отдать свой голос за полюбившуюся территорию.

В Красноармейском районе волонтерские пункты будут работать в следующих точках: гипермаркет «Магнит» - проспект Героев Сталинграда, 74; почта «Волгоград 80» - улица Приморская, 35. В Кировском - МФЦ на улице 64-Армии, 1д; почта «Волгоград 67» - улица Кирова, 122. В Советском районе узнать информацию можно будет в ТРЦ «Акварель» и в МФЦ на Даугавской, 4.

В Ворошиловском районе волонтерские пункты расположатся в МФЦ на Буханцева, 20 и в ТЦ «Ворошиловский». В Центральном районе - в ТЦ «Пирамида» и в МФЦ на Комсомольской, 10. В Дзержинском районе - МФЦ на проспекте Жукова, 125 и в ТРЦ «Парк-Хаус».

В Краснооктябрьском районе волонтерские пункты будут функционировать в гипермаркете «Магнит семейный» на улице Штеменко, 3а и в МФЦ на Богунской, 19. И в самом северном районе Волгограда, Тракторозаводском, волонтерские пункты расположатся в ТРК «Семь звезд», а также в МФЦ на улице Николая Отрады, 26а.

Все волонтерские пункты будут работать только в будние дни с 17.00 до 19.00. Напомним, что по результатам отбора будет сформирован перечень парков и скверов, где проведут благоустройство в 2024 году.

Какие парки и скверы могут благоустроить в 2024-м по итогам голосования в Волгограде

- площадка возле стадиона «Темп» в Красноармейском районе;

- сквер по улице имени Кирова в Кировском;

- площадка у ЗАГСа на Университетском проспекте в Советском;

- прогулочная зона от улицы Академической до Волги в Ворошиловском;

- Горсад в центре;

- вторая очередь парка Героев-летчиков в Дзержинском;

- бульвар вдоль проспекта Металлургов в Краснооктябрьском;

- территория вокруг конечной станции скоростного трамвая «ВГТЗ» в Тракторозаводском районе.