Пасха 2023 в Волгограде: как пройдут праздник и богослужения в храмах

Освятить куличи и яйца можно будет в каждом храме. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В 2023 году Пасху православные будут отмечать 16 апреля. В Светлое Христово Воскресение и накануне в храмах Волгограда и области пройдут праздничные богослужения, священники по традиции освятят куличи и яйца. В Волгоград привезут Благодатный огонь из Иерусалима, который раздадут всем желающим после большого крестного хода и Великой Пасхальной вечерни в Александро-Невском соборе, где богослужения возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

Крестный ход на Пасху в Волгограде 16 апреля 2023 и службы в храмах

В Великую Пятницу, 14 апреля 2023 года митрополит также возглавит службы в соборе Александра Невского. В 13.00 начнется вечерня с выносом Плащаницы Спасителя, в 17.00 - утреня с чином погребения Плащаницы Спасителя. 15 апреля в 7 утра он отслужит Божественную литургию в Свято-Духовском монастыре. Пасхальные богослужения в Александро-Невском кафедральном соборе начнутся в 23.30.

Днем 16 апреля в центре Волгограда пройдет Пасхальный Крестный ход. В 16.30 верующие пройдут от храма Иоанна Предтечи до собора Александра Невского, где в 17 часов начнется Пасхальная вечерня. После праздничного богослужения волгоградцам будут раздавать привезенный из Иерусалима Благодатный огонь.

Выставка «Пасхальная радость»

Увидеть старинные богослужебные книги, уникальные пасхальные открытки, иконы, формы для творожной пасхи и коллекцию сувенирных пасхальных яиц волгоградцы смогут на выставке «Пасхальная радость» в областном краеведческом музее. Работать она будет до 31 мая.

Где и когда освятить куличи и яйца на Пасху 2023 в Волгограде

Принести куличи и яйца в храмы можно днем в субботу и утром в Христово Воскресение. В Александро-Невском соборе Волгограда освятить куличи и яйца можно будет 15 апреля с 11 до 23.00, в Светлое Христово Воскресение – по окончании Литургий, которые начнутся в 0.00 и в 10.00. В храме Иоанна Предтечи святить снедь будут в субботу с 12 до 21 часа, в воскресенье – с 8.00 до 12.00. В храме Всех Русских Святых – 16 апреля после ночной службы, а также в 8.00, 9.00 и 10.00.

В восьми храмах Советского района освятить пасхальную снедь можно 15 апреля с 12.00 до 21.00. Во Владимирском храме в Жилгородке – 15 апреля с 12.30 до 15.30, 16 апреля – в 3.00 и с 8.00 до 12.30. В храме Успения Богородицы в Красноармейском – в субботу – в 12, 13, 18, 19, 20 и 21 час, 16 апреля – в 8, 9 и 10 часов. В храме Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Краснооктябрьском районе освящение начнется 16 апреля после утренней Божественной Литургии, в Светлое Христово Воскресение – после ночной службы, а также после литургии в 8.00. Торжественные службы и освящение куличей и яиц на Пасху пройдут в каждом православном храме Волгограда и области.

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Дополнительные автобусы к городским кладбищам 16 и 23 апреля будут ходить с 9.00 до 15.00 и от конечных остановок отправляться по мере заполнения. Проезд будет платным (подробности).

Учтите, что часть дорог на Пасху 16 апреля 2023 перекроют для машин и сделают пешеходными.