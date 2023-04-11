В Волгограде родители юных спортсменов отсудили у облспорткомитета 200 тысяч рублей за участие в соревнованиях

Родители выиграли суд благодаря прокурорской проверке. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Волгограда восстановила права юных спортсменов на компенсацию за участие в соревнованиях, которое по закону является бесплатным. Между тем, как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, 18 детей смогли выступать в соревнованиях всероссийского и межрегионального значения только после того, как их родители заплатили в общей сложности 200 тысяч рублей за проезд и проживание в других городах.

Волгоградцы, возмущенные тем, что им отказываются компенсировать средства, обратились в прокуратуру Центрального района. Проверка установила, что дети заявителей в составе спортивной сборной команды региона приняли участие во Всероссийских соревнованиях «Юность России», «Веселый дельфин», «Резерв России», «Первенство России», «1 этап кубка России по плаванию на открытой воде» и в Чемпионате и первенстве ЮФО.

По закону оплата проезда и проживания полностью оплачивается из областного бюджета. Но изначально родителей принудили сдавать деньги из своего кошелька, обосновав это недостаточным финансированием, а также перекладывая ответственность на спортивные школы.

Все в суд предъявлено 18 исков на общую сумму 200 тысяч рублей, которые должен возместить комитет физической культуры и спорта Волгоградской области.

- Исковые требования прокуратуры удовлетворены судом в полном объеме. В решениях также определено, что расходы на участие в соревнованиях в составе региональной сборной команды подлежат компенсации за счет средств областного бюджета вне зависимости от места обучения спортсмена, - уточнили в прокуратуре.

Исполнение судебных решений находится на контроле.