В центре Волгограда ржавеет и гниет Памятник трамваю

Памятник был установлен 10 лет назад, в 2013 году Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Еще один памятник в Волгограде не вытерпел испытаний погодой и временем и начал постепенно обрушаться. Ретро-трамвайчик, установленный в Городском саду Волгограда, начал покрываться коррозией, а крыша некогда действующего транспорта поржавела и буквально свесилась лохмотьями. Пропала и табличка, на которой раньше был QR-код, перейдя по которому можно было узнать историю трамвайчика.

Крыша вся потрескалась и обвисла лохмотьями Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Одними из первых обратили внимание на стремительно разрушающийся памятник-транспорт местные жители. Они и рассказали сайту volgograd.kp.ru о том, что памятник трамваю не только потерял свой привычный внешний облик, но и стал опасен для окружающих.

При ближайшем рассмотрении, окна тоже не в лучшем виде Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

- С ним даже рядом находится страшно. А ведь у трамвая постоянно крутятся дети, запрыгивают на подножку, взрослые и подростки здесь устраивают фотосессии. Представляете, если вдруг эта вся прогнившая конструкция им на головы упадет? – возмущаются волгоградцы.

Табличка с QR-кодом и вовсе пропала Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Стоит отметить, что трамвай-памятник появился в Волгограде сравнительно недавно. Его поставили на специальную площадку с рельсами в ночь с 17 на 18 апреля 2013 года, а 19 апреля состоялось торжественное открытие. Но вот почему памятник, находящийся рядом с бывшим кинотеатром «Победа», который сейчас переживает грандиозную реконструкцию, оказался в таком виде – большой вопрос.