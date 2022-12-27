23 земельных участка изымают в Волгограде под строительство дороги к арбитражному суду

Здание суда строят на берегу Волги. Фото: Администрация Волгоградской области

В Ворошиловском районе Волгограда для строительства подъездной дороги к новому зданию областного арбитражного суда планируют изъять 23 земельных участка площадью от 20 до 5949 квадратных метров. Такое распоряжение опубликовал комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Дорога к арбитражному суду пойдет от улицы Калинина до улицы Одесской в Ворошиловском районе. В распоряжении чиновники указывают, что изымать землю у физических и юридических лиц, находящуюся в частной собственности, бессрочном или срочном пользовании, а также в аренде, будут для «государственных нужд».

Речь идет о расположенных вдоль Волги 23 участках земли на улицах Огарева, Баррикадной, Иркутской, Степана Разина, Одесской, Циолковского. В большинстве случаев речь идет всего о нескольких квадратных метрах, но есть и солидные наделы.

Всех правообладателей уведомят о судьбе их земли письменно. Участки и расположенные на них объекты недвижимости тем временем оценят и подготовят соглашения об их изъятии. Все другие сделки на это время запретят. Если владельцы не согласятся отдать землю полюбовно, изымать ее будут через суд. В итоге за участки и недвижимость владельцам выплатят компенсацию, обещают рассчитать ее по рыночным ценам.

Напомним, новое здание арбитражного суда появится рядом с 280-метровым участком берегоукрепления, который был открыт весной. Стройку затеяли в 2022 году. Здание будет каркасно-монолитным и 6-этажным. Его общая площадь составит 16,5 тысяч квадратных метров. Завершить работы планируют к концу 2024 года.

Какие участки изымут у волгоградцев

Распоряжение об изъятии земли.

Распоряжение об изъятии земли.