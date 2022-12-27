В Волжском автобусы в новогоднюю ночь будут возить бесплатно

Автобусы в Волжском будут ходить всю новогоднюю ночь. Фото: Евгения ГУСЕВА

Всю новогоднюю ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 года автобусы будут бесплатно возить жителей Волжского Волгоградской области. Бесплатные рейсы Волжская автоколонна 1732 пустит на маршрутах №14 и №2у с 22 часов до 5 утра. Автобусы будут ходить с интервалом 20-30 минут, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волжского.

- В новогоднюю ночь автобус №14 будет работать с интервалом движения 20 минут, а автобусы №2у – с интервалом 20-30 минут, - рассказали в мэрии.

При этом часть утренних рейсов 1 января 2023 года на маршрутах №14 и №2у отменят.

Автобус №1 в Волжском вечером 31 декабря 2022 года будет ходить до полуночи, последние отправления из 32 мкр - в 20.00, 20.10, 20.25, 20.38, 20.50, 21.25, 21.45, 22.00, 22.25 и 23.00, от ЖДВ – в 20.01, 20.15, 20.47, 21.00, 21.15, 21.30, 21.45, 22.00, 22.30 и 23.00.

Автобус №2у в новогоднюю ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 сделает дополнительные рейсы. График движения. отправление из 37 мкр – в 20.07, 20.27, 20.47, 21.07, 21.27, 21.47, 22.00, 22.15, 22.45, 23.10, 23.30, 0.10, 1.15, 1.45, 2.25, 2.50, 3.10, 3.50, 4.25, 4.50, 5.30; от гипермаркета «Магнит» - в 20.07, 20.27, 20.47, 21.07, 21.27, 21.47, 22.00, 22.25, 22.52, 23.25, 23.47, 0.07, 0.48, 2.05, 2.25, 3.05, 3.40, 4.05, 4.47, 5.10 и 5.40.

Расписание движения автобуса №14 в новогоднюю ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023. из 37 мкр – в 22.20, 22.40, 23.00, 23.20, 23.40, 00.00, 00.20, 00.40, 1.00, 1.20, 1.40, 2.00, 2.20, 2.40, 3.00, 3.20, 3.40, 4.00, 4.20, 4.40 и 5.00; от гипермаркета «Магнит» - в 22.30,22.55, 23.15, 23.35, 23.55, 00.15, 00.35, 00.55, 1.15, 1.35, 1655, 2.15, 2.35, 2.55, 3.15, 3.35, 3.55, 4.15, 4.35, 4.55, 5.15, 5.35 и 5.55.

Плюс к этому с 1 января 2023 года в Волжском изменится схема и расписание движения автобуса №24. От железнодорожного вокзала до 37-го микрорайона автобус пойдет по маршруту: 37 мкр – ул. Мира – ул. Пионерская – б-р Профсоюзов – ул. Карбышева – пл. Карбышева – ул. Карбышева – ул. Свердлова – пл. Свердлова – ул. Коммунистическая – ЖДВ. В будни первые рейсы запланированы на 5.55 от 37 мкр, на 6.24 от вокзала, последние – на 19.30 и 20.10 соответственно. В выходные первое отправление из 37 мкр в 8:25, последнее в 18:40; от вокзала –в 8:25 и 18:40.