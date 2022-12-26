В Волгограде полицейским во время погони пришлось стрелять по колесам BMW 15-летнего лихача - видео

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

На прошлой неделе в Волгограде произошла ночная погоня полиции за лихачом со стрельбой. Ночью 22 декабря инспекторы ГИБДД во время патрулирования заметили в Дзержинском районе кроссовер без номеров. Они попытались остановить водителя для проверки документов, требования были проигнорированы. Автомобиль BMW увеличил скорость и попытался скрыться. Информация о машине была передана ближайшим нарядам полиции, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Погоня попала на видео регистратора, установленного в машине ДПС.

По улицам и дворам Волгограда началась погоня. Водитель нарушал ПДД, выезжал на встречку, создавая опасность для других участников дорожного движения. Иномарке удалось выехать из города на трассу «Волгоград - Москва». Тогда инспекторы ДПС произвели предупредительные выстрелы в воздух, что не заставило лихача остановиться, после этого полицейские выстрелили по колесам. Одна покрышка была пробита, кроссовер начал терять скорость. Но погоня продолжилась, теперь уже по бездорожью по направлению к рабочему поселку Городище.

- Сотрудники ДПС на легковых автомобилях продолжили преследование нарушителя, однако тот скрылся из виду. – отметили в региональном главке МВД.

Полицейские устроили на улицах патрулирование и возле одного из домов нашли тот самый кроссовер BMW. Рядом с ним были молодые люди от 15 до 21 лет, которые проживают в Волгограде. Выяснилось, что за рулем был 15-летний подросток. Он рассказал, что решил покататься с друзьями на машине мамы, не спросив ее разрешения. Иномарка была новой, ее даже не успели поставить на учет. Теперь же у автомобиля пробиты шины и следы от погони. Подросток был трезв.

Полицейские вызвали маму лихача, на которую составили административный протокол. Решается вопрос о постановки семьи на профилактический учет.