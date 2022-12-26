В Котельниково прошел кроссфит «Шахтерская соль»

Фото: Ирина СИМОНОВА

Командное соревнование по кроссфиту прошло в жилом районе «Восточный». Вызов «Шахтерской соли» приняли пять команд, в каждую из которых вошли по четыре мужчины и одна девушка - команда Учебной Авиационной базы города Котельниково, две сборные сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия», команда МЧС и сборная города Котельниково.

На пути к победе спортсмены преодолели километровую трассу. В ключевых точках маршрута команды выполняли упражнения, требующие напряжения сил, выносливости и сплоченности. Правильное исполнение жима гирей, подтягивания и прохождение других препятствий засчитывались жюри только при условии слаженной работы всей команды.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Великолепные спортивные качества, волю к победе и единение показала команда «Факел» Учебной Авиационной базы города Котельниково, преодолевшая трассу за 14 минут 40 секунд. Совсем немного уступили лидеру спортсмены команды МЧС, которые показали себя настоящими мастерами кроссфита. Бронзу в забеге «Шахтерская соль» взяла команда «Флайт» «ЕвроХим-ВолгаКалия». Четвертое место и зрительские симпатии за упорство и волю к победе достались команде «Лион» Котельниковского городского поселения, пятое место у «Детей подземелья» - молодые специалисты Гремячинского горно-обогатительного комбината.

На спортивный праздник приходили целыми семьями, поэтому организаторы предусмотрели дополнительную программу для самых юных болельщиков. Дети поддержали родителей в их стремлении к здоровому образу жизни и блестяще справились с заданиями полосы препятствий для юниоров в спортивном зале ГК «Кристалл».

«Главная задача «Шахтерской соли» решена успешно! Каждый участник получил самый лучший приз - здоровье, прекрасное расположение духа, уверенность в своих силах и в своей команде», - подвел итоги спортивного праздника председатель профсоюзной организации Виктор Глущенко.