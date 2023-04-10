Рецепты витаминных коктейлей для похудения, красоты и здоровья от врачей

Врачи советуют витаминные коктейли на завтрак или в качестве перекуса. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Рецептами смузи для похудения, молодости и здоровья поделились врачи управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Витаминные коктейли из фруктов и овощей весной помогут не только поддержать иммунитет и красоту, но и похудеть. Врачи советуют пить их на завтрак или в качестве перекуса.

Рецепт смузи для похудения

Для похудения и очищения врачи рекомендуют приготовить зеленый коктейль. Для этого смузи блендером нужно взбить огурец, зеленое яблоко, пару стеблей сельдерея, пучок листьев шпината, а также добавить по вкусу чуть красного перца и имбиря. В качестве основы можно использовать минералку или натуральный йогурт, кефир или соевое молоко. Этот коктейль - кладезь витаминов А и С, кальция, калия и фосфора. Его лучше не пить через трубочку, а есть ложкой.

Рецепт смузи для молодости и красоты

Смузи для молодости и красоты богат витаминами С и Е, Омега-3. Рецепт: взбить горсть замороженных ягод (смородина, черника, вишня, клубника), ростки пшеницы и льняное семя – по 2 ст. ложки, 100 граммов охлажденного йогурта или кефира.

Рецепт витаминного смузи для иммунитета

Для укрепляющего иммунитет витаминного смузи берем 2 очищенных киви, 1/2 лимона, 1/3 стакана миндаля, апельсин, 1 ложку меда. Пить такой коктейль лучше с утра. В нем много витамина С, бета-каротина, цинка.

Рецепт смузи для спортсменов

Перед тренировкой спортсменам врачи рекомендуют приготовить смузи по такому рецепту: взбить 2 банана, 1 ст. ложку какао в порошке, 2 ст. ложки арахиса, 2 ст. ложки ростков пшеницы, 1 ч. ложку корицы, 1,5 стакана питьевого йогурта. Пить лучше за час до нагрузок. В этом коктейле много калия, железа. Можно добавить протеин.