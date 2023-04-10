В Волгоградской области за 2023 год обновят 30 мостов и 600 км дорог

Планируется также проектирование ремонта дорог в 2024 году Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В 2023 году на территории Волгоградской области развернутся масштабные работы по строительству, реконструкции и ремонту дорожных объектов. Планируется провести ремонт более чем на 30 мостах и путепроводах. Почти 600 километров трасс станут лучше. Задачи дорожникам поставил глава региона Андрей Бочаров сегодня, 10 апреля, на оперативном совещании.

- Установление положительных температур позволяет в этом году начать дорожные работы раньше. На автодорогах Волгоградской области общей протяженностью порядка 600 км будут развернуты различные виды дорожных работ, - заявил губернатор.

В связи с такими масштабными задачами Андрей Бочаров поручил в полном объеме развернуть работы по строительству, реконструкции, ремонту на всех запланированных на 2023 год дорожных объектах, а также держать под контролем работы на стратегически значимых объектах. Также в этом году необходимо завершить проектирование тех дорог, ремонт на которых запланирован в 2024 году.