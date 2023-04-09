10 апреля в четырех районах Волгограда временно отключат электричество

Отключения связаны с ремонтом электросетей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Завтра, 10 апреля, жители четырех районов Волгограда останутся без света. Масштабные ремонтные работы на электросетях запланировала компания Россети-Юг, которая и сообщает сайту volgograd.kp.ru по каким адресам произойдет отключение электричества.

Пожить без света на протяжении 8 часов придется жителям Краснооктябрьского района Волгограда. С 9.00 по 17.00 отключения света ожидается по следующим адресам: ул. Плодовая; ул. Красивая; ул. Листопадная; ул. Большая Кольцевая; ул. Медовая; ул. Дачная; ул. Романтиков; ул. Жемчужная; ул. Осенняя; ул. Жемчужная; ул. Лазурная; ул. Летняя; ул. Кольцевая; ул. Нежная; ул. Автомагистральная; ул. Центральная Аллея; ул. Кольцевая; ул. Малая Кольцевая ; ул. Радиальная; ул. Щорса; ул. Сержанта Воронова; ул. Пржевальского.

Не повезет также и волгоградцам, проживающим в Красноармейском районе. Здесь с 9.00 до 16.00 света не будет по адресам: ул. Волжская д.1-27 ; ул. Центральная д.1-67; 24а; 24; 26; ул. Токарева д. 1-38; д. 40-64; переулок Центральный д.9-13; ул. Альпийская д.1-27; ул. Чойбалсана д.1/1 д.1/2 д.1/3 д.2а д.3/1 д.5 д.5/3 д.6 д.9; ул. Барабинская д.13-23; ул. Лесозаводская д.5/1 д.5/2 д.6/1 д.6/2 д.7/1 д.7/2 д.8/1 д.8/2 д.9/1 д.9/2 д.10/1 д.10/2; ул. Бугурусланская д.6-14; д.5-23

Жители Кировского района Волгограда также частично останутся без электроснабжения. С 9.00-17.00 без света будут: переулок Добролюбова д.7-9 д.8-12; ул. Терновая д.53-111; ул. Сивашская д.1-17 д.2-18; ул. Радищева д.10-16 д.11; переулок Никитина д.1-7.

Меньше всего ремонтные работы затронут Тракторозаводский район. С 9.00-17.00 отключения света ожидаются лишь по адресам: ул. Дегтярева д.33 ; 35 и ул. Дзержинского д.28.