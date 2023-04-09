В Волгоградской области с 5 апреля изменились стандарты стоимости ЖКУ для расчета субсидий

Некоторые изменения в нормативах просто шокируют Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгоградской области утверждены новые региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2023 год. У каждого муниципалитета будет своя стоимость ЖКУ, кроме того, цены на квартплату будут исчисляться по категории жилого помещения. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на постановление главы региона.

Так, в Дубовском районе региональный стандарт ЖКУ для человека, проживающего в частном доме, который обеспечен коммунальными ресурсами, обойдется в 3663,66 рублей. При тех же условиях для одного члена семьи из трех человек проживание составит 1974,87 рублей. В Иловлинском районе суммы примерно те же - 3659,83 и 1971,03 рублей соответственно. В Котово норматив ЖКУ оказался чуть дороже – 4388,57 и 2599,4 рублей. В Урюпинске одна из самых высоких плат в регионе -6424,21 и 3965,59 рублей. В самом отдаленном районе Волгоградской области – Палласовке, - плата составит 5036,63 и 3056,08 рублей.

Что касается областной столицы, то здесь цены на нормативы ЖКУ просто поражают, но не в приятном ключе. Так, стандарты стоимости ЖКУ в многоквартирном или частном для одинокого человека обойдется в 5767,49 рублей, на одного члена семьи из трех человек – 3186,43 рублей. В теплое время года, когда в квартирах и домах отключают отопления, суммы выглядят куда более приемлемыми - 3280,16 рублей для жильца-одиночки и 2123,13 рублей для члена семьи, в составе которой три человека.

Напомним, что субсидии могут получить граждане, у которых расходы на коммунальные услуги, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан в совокупном доходе семьи. Под эти условия попадают несколько категорий граждан – это пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, наниматели помещения по договору найма, члены жилищного кооператива и собственники жилого помещения.

Ранее депутат Волгоградской областной Думы Алексей Логинов предлагал снизить долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 7%. С таким предложением он готов выйти в правительство.