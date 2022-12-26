Как алкоголь помогает бороться с вирусами, рассказал волгоградский токсиколог

Спирт подойдет для дезинфекции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волгоградцев атакуют грипп и ОРВИ. Во время болезни многие готовы применять любые средства. Как можно использовать спирт и алкоголь в борьбе против вирусов, рассказал врач-токсиколог, заведующий центром острых отравлений больницы СМП №25 Сергей Ларионов.

- Спирты способны разрушать белковую оболочку вирусов. Однако использовать алкоголь для лечения сезонных заболеваний не стоит, - предупреждает врач.

Все дело в том, что внутри организма спирт не убивает патогенные микроорганизмы и бактерии, которые вызывают ОРВИ. При этом алкоголь заметно ослабляет иммунитет примерно на 24 часа, блокируя производство сигнальных молекул и усвоение важных витаминов и микроэлементов. Иммунная защита снижается, а риск возникновения осложнений – возрастает.

- Даже малые дозы спиртного оказывают негативное действие на сердечно-сосудистую систему, провоцируя повышение артериального давления и тахикардию, - подчеркивает Сергей Ларионов.

Плюс к этому алкоголь дает нагрузку на почки и желудочно-кишечный тракт. Помимо вирусной интоксикации организму приходится бороться с интоксикацией алкогольной.

Не стоит совмещать прием медикаментозных препаратов с алкоголем. В лучшем случае лекарства потеряют свою эффективность, в худшем это вызовет серьезные побочки.

Так что единственный допустимый способ применения спирта и алкоголя в борьбе с ОРВИ, гриппом и прочими вирусами - это наружная дезинфекция в концентрации не менее 60 процентов.