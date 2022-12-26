Более трех тысяч новогодних подарков передали детям волгоградские нефтяники

Есть у волгоградских нефтяников добрая традиция – в канун Нового года радовать детей, поддерживать их веру в чудо и устраивать праздники для тех, кому они больше всего нужны. В этом году ООО «РИТЭК» (научно-технический полигон ПАО «ЛУКОЙЛ») и Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» подготовили более 3,5 тысяч подарков для ребят из Волгоградской области, Татарстана, Удмуртии, Самарской и Ульяновской областей.

Нефтяники поздравили с самым волшебным праздником маленьких пациентов подшефных больниц и социальных учреждений, а также воспитанников реабилитационных центров. Помимо подарков - конфет и игрушек - ребят ждали новогодние представления и веселые игры с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Более 3000 новогодних сюрпризов было передано детям из малоимущих и социально незащищенных семей, а также тем, кто находится в подшефных учреждениях.

Еще 450 подарков получили ребята, которые сейчас проходят лечение в онкогематологическом центре онкодиспансера и в областной детской клинической больнице Волгограда.

Блеснуть костюмом, повеселиться от души, рассказать стихотворение, не покидая отделения, не нарушая больничного режима, - все это идет на пользу лечению. Чем лучше настроение, тем выше иммунитет, уверяют врачи.

Вместе с новогодними сюрпризами дети получили самые добрые пожелания и смогли прикоснуться к волшебству любимого зимнего праздника.