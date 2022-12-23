Сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» получили награды за профессиональное мастерство

Фото: Ирина СИМОНОВА

Соревнование мастеров состоялось на площадке Гремячинского горно-обогатительного комбината. В конкурсе «Лучший по профессии» в номинациях «Машинист горно-выемочных машин», «Флотатор» и «Лаборант химического анализа» состязались сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия», «Усольского калийного комбината», «НАК «Азот» и «ЕвроХим-Белореченские минудобрения».

Лучшими в номинации «Машинисты горно-выемочных машин» стали сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» - Андрей Пономарев и Денис Шашко. На втором месте команда Дмитрия Кондратьева и Константина Зуева с «Усольского калийного комбината». Третье место заняли Дмитрий Старков и Артем Григорьев из «ЕвроХим-ВолгаКалия».

Самым профессиональным лаборантом химического анализа названа Ольга Ершова из НАК «Азот». На втором месте Ольга Вершинина из «ЕвроХим-Белореченские минудобрения». Третьей стала Надежда Бурханова – сотрудник «ЕвроХим-ВолгаКалия».

Фото: Ирина СИМОНОВА

Звание лучшего флотатора присуждено сотруднику «Усольского калийного комбината» Александре Шеиной. Оксана Реут и Анна Косикова из «ЕвроХим-ВолгаКалия» заняли второе и третье места.

Профессионализм и трудовые достижения сотрудников Гремячинского ГОКа отмечены и на региональном уровне. Роман Кашин, Виталий Суздальцев, Екатерина Манвалер, Олеся Поликашина получили дипломы Волгоградского областного конкурса «Лучший по профессии» в номинациях «Лучший электросварщик» и «Лучший лаборант химического анализа».

Конкурсы профессионального мастерства компания проводит в целях повышения престижа и уровня квалификации рабочих профессий, поощрения производительного труда, обмена опытом лучших специалистов предприятий «ЕвроХима».