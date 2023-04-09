Весенний Волгоград 2023 в объективе фотографа

В Волгоград пришла весна. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград пришла весна. В городских парках и скверах уже зеленеет трава, распустились первоцветы, во дворах цветут абрикосы, миндаль и другие кустарники. Улицы и набережные заполнили гуляющие и наслаждающиеся солнцем волгоградцы. Всюду идут субботники. Город-герой с каждым днем становится красивее. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж с улиц весеннего Волгограда.

По прогнозам метеорологов, ближайшая неделя продолжит радовать волгоградцев теплом. Хотя временами солнечную погоду будут сменять дождливые дни. Ночи пока будут весьма прохладными, температура будет опускаться до 1-3 градусов выше нуля. Зато днем воздух будет прогреваться до 16-18 градусов. С каждым днем будет теплее.

В Волгоград пришла весна. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград пришла весна. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград пришла весна. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На Аллее Героев перекладывают халтурную плитку. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград пришла весна. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград пришла весна. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград пришла весна. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград пришла весна. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград пришла весна. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград пришла весна. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград пришла весна. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград пришла весна. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы вышли на субботники. Фото: Геннадий БИСЕНОВ