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Общество9 апреля 2023 9:45

Весенний Волгоград 2023 в объективе фотографа

Волгоград наслаждается весной - фоторепортаж
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В Волгоград пришла весна.

В Волгоград пришла весна.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград пришла весна. В городских парках и скверах уже зеленеет трава, распустились первоцветы, во дворах цветут абрикосы, миндаль и другие кустарники. Улицы и набережные заполнили гуляющие и наслаждающиеся солнцем волгоградцы. Всюду идут субботники. Город-герой с каждым днем становится красивее. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж с улиц весеннего Волгограда.

По прогнозам метеорологов, ближайшая неделя продолжит радовать волгоградцев теплом. Хотя временами солнечную погоду будут сменять дождливые дни. Ночи пока будут весьма прохладными, температура будет опускаться до 1-3 градусов выше нуля. Зато днем воздух будет прогреваться до 16-18 градусов. С каждым днем будет теплее.

В Волгоград пришла весна.

В Волгоград пришла весна.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград пришла весна.

В Волгоград пришла весна.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград пришла весна.

В Волгоград пришла весна.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На Аллее Героев перекладывают халтурную плитку.

На Аллее Героев перекладывают халтурную плитку.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград пришла весна.

В Волгоград пришла весна.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград пришла весна.

В Волгоград пришла весна.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград пришла весна.

В Волгоград пришла весна.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград пришла весна.

В Волгоград пришла весна.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград пришла весна.

В Волгоград пришла весна.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград пришла весна.

В Волгоград пришла весна.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград пришла весна.

В Волгоград пришла весна.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград пришла весна.

В Волгоград пришла весна.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы вышли на субботники.

Волгоградцы вышли на субботники.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград пришла весна.

В Волгоград пришла весна.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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