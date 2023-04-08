Главные принципы здорового образа жизни – советы врача

Главное, позитивный настрой - все должно быть в радость, а не через силу. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В интернете масса мифов о здоровом образе жизни. Но многие советы как сохранить здоровье, молодость и красоту на деле бесполезны и даже вредны. Мифы о ЗОЖ развенчал главный внештатный специалист комитета здравоохранения Волгоградской области, главврач регионального центра общественного здоровья Алексей Покатилов.

Миф 1. Продукты животного происхождения и глютен вредны для человека?

Полностью отказываться от продуктов животного происхождения - мяса, рыбы, молока и яиц врачи не советуют. Ведь они содержат незаменимые для организма и мышечной ткани аминокислоты. Глютен или клейковина, который есть в ржаных, пшеничных, ячменных или овсяных блюдах, навредить может лишь тем, кто не переносит этот белок или болен, например, целиакией. Зато остальные найдут в нем витамины группы В и массу полезных микроэлементов – железо и магний, марганец, селен и фосфор.

Миф 2. Обезжиренные продукты и сахарозаменитель полезней?

- Их польза весьма сомнительна: для удобоваримого вкуса и сохранности в них добавляют синтетические подсластители, красители, консерванты и пальмовое масло, - опровергает популярный миф Алексей Покатилов.

Миф 3. Экстремальные физические нагрузки эффективней?

Врач предупреждает, что сверхнагрузки для неподготовленного организма опасны и чреваты проблемами со здоровьем.

- Увеличение нагрузки должно быть постепенным, - советует Алексей Покатилов.

Что такое ЗОЖ?

- Здоровым, с медицинской точки зрения, называется такой образ жизни человека, который позволяет ему сохранить и укрепить здоровье и уменьшить риск возникновения заболеваний, - поясняет Алексей Покатилов.

Среди основных причин смертности – онкология, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, хроническая легочная патология. Риск их развития растет, если в рационе мало клетчатки, много жиров и простых углеводов, человек мало двигается, у него есть лишний вес. Не совместимы с ЗОЖ курение и алкоголь.

Главные принципы ЗОЖ - сбалансированное питание, минимум сахара и соли, жареного, колбасных изделий и рафинированных продуктов, минимум 30 минут активности в день, не менее 7-8 часов сна и позитивный настрой - все должно быть в радость.