В Волгограде похоронили погибшего в СВО 26-летнего лейтенанта Артема Павлущенко

По словам близких людей, Артем с юности был героем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде 7 апреля проводили в последний путь 26-летнего Артема Павлущенко, погибшего в ходе специальной военной операции на Донбассе. Офицер отряда «Шторм-Z» получил тяжелые ранения, спасая товарищей. Выпускника волгоградской школы «Поколение» и Кремлевского училища, талантливого программиста и чемпиона Европы по каратэ похоронили на Центральном кладбище города со всеми военными почестями.

- Мы простились с настоящим героем, защитником Отечества, который не прятался за спины других, для которого понятия честь, совесть, любовь к Родине были наполнены большим смыслом. Смелый и отважный, он бросался под пули, если надо было спасать боевых товарищей. Он шел впереди - за правду, за веру, за Отчизну! В самом пекле - под Артемовском, - рассказала его учитель Инна Миронова на своей странице.

Артем Павлущенко был талантливым программистом и успешным спортсменом. В Волгограде учился в школе «Поколение», был стипендиатом гордумы, входил в юношескую сборную России по карате. После поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище, затем получил втрое высшее. По словам близких людей, он всегда был героем.

- Несколько лет назад спас в Крыму тонущего взрослого мужчину, на порядок тяжелее Артема. Пока родные утопающего и прохожие разводили руками, что же делать, оказавшийся рядом Артем, не раздумывая спрыгнул с моста в воду. Успел! Подоспевшие спасатели были в недоумении - как это было возможно. За это Артема представили к награде, только об этом стало известно гораздо позже, и не от Артема. Он был скромен и благороден, - продолжает рассказ учитель.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким Артема Павлущенко и всех погибших в ходе спецоперации.