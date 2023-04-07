«Подкараулил у подъезда и 35 раз ударил ножом»: в Волжском судят зарезавшего бывшую девушку армянина

Мужчина пытался зарезать девушку. Фото: соцсети.

7 апреля прокуратура Волгоградской области передала в суд Волжского уголовное дело в отношении 41-летнего Григоряна, обвиняемого в попытке убийства 29-летней бывшей девушки. Шокирующая сцена, где неадекватный мужчина наносит более 35 ударов по лицу и шее несчастной волжанки, попала на камеры видеонаблюдения

Напомним, 20 декабря прошлого года Григорян приехал к многоэтажке №62 по улице 40 лет Победы в Волжском и стал дожидаться бывшую девушку с которой хотел помириться. Подкараулив жертву у подъезда, он пытался начать разговор, однако волжанка торопилась домой к дочери.

- Увидев, что женщина вошла в подъезд, он, угрожая ей ножом, потребовал выйти с ним на улицу. У подъезда многоквартирного дома мужчина из мести за отказ знакомой продолжать с ним взаимоотношения, нанес ей ножом не менее 35 ударов в область головы и по различным частям тела, после чего скрылся с места преступления на автомобиле, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры.

Очевидцы боялись вмешиваться. Однако вскоре Григорян спешно уехал, оставив жертву умирать. К счастью, люди сразу же вызвали скорую, девушку удалось спасти.

Кровавую расправу запечатлели камеры, благодаря которым сотрудникам полиции удалось оперативно задержать подозреваемого. Это случилось на следующий день. Мужчина совсем не хотел нести ответственность за случившееся и пытался скрыться на машине, а затем прыгнул в реку. Правда, вода была ледяная. Он вскоре вышел сдаваться и даже попал в больницу с переохлаждением.

- Вину в инкриминируемых деяниях фигурант уголовного дела полностью признал. Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, - уточнили в прокуратуре.

Григоряну грозит до 15 лет тюрьмы за покушение на убийство и управление машиной в нетрезвом виде. Кстати, он до этого был судим за участи в массовой драке в кафе «Гавань» на острове Зеленом. Тогда он счел приговор слишком строгим и пытался его оспорить.