Игорь Артамонов: Липчанами выполнен большой объём работ в ДНР

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Липецкая область отмечена вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным в ходе заседания Совета Безопасности Российской Федерации, которое прошло под председательством Президента России Владимира Путина и было посвящено вопросам обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территориях новых субъектов страны.

О ходе работ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и о программах их социально-экономического развития Президенту доложил Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что на территориях новых субъектов России за прошедший год построено, реконструировано и восстановлено 9,5 тысячи объектов.

Также он отметил работу ряда регионов, которые взяли шефство над новыми субъектами и активно помогают в их восстановлении. Среди них была выделена и Липецкая область.

«Отдельно хочу отметить успешную работу, – хотя все регионы отработали хорошо, все полпреды занимались этой работой, – но отдельно хочу выделить Ленинградскую область, Башкортостан, Татарстан, Ставропольский край, Приморский край, Волгоградскую, Липецкую, Нижегородскую, Пензенскую, Самарскую, Свердловскую, Тульскую, Тюменскую области», – сказал Марат Хуснуллин.

Только в подшефном Володарском районе в 2022 году липецкие специалисты восстановили 29 котельных, четыре объекта водоснабжения и четыре школы. В перечень объектов на 2023 год вошли три школы, детский сад, три объекта водоснабжения и четыре объекта благоустройства. На детских площадках смонтировано игровое оборудование, новые теневые навесы. В главном корпусе школы, который должны сдать к сентябрю, идёт монтаж кровли.

В Мариуполе за липецкими специалистами закреплены 27 многоквартирных домов и три объекта соцкультбыта. В техническом лицее, школе и 24 многоэтажках работы уже завершены, ещё в трех домах меняют окна, в детском саду – ремонтируют инженерные системы.

«Липецкими специалистами выполнен большой объём работ и этот процесс не останавливается. Мы продолжим делать всё необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.