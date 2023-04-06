УЦН 2.0: «Ростелеком» построил очередные базовые станции мобильной связи в Волгоградской области

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

В рамках второго этапа федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» технические специалисты компании проложили оптическую инфраструктуру протяженностью около 25 км и установили объекты связи. Проект реализуется для жителей малых и удаленных населенных пунктов, в которых проживает от 100 до 500 человек.

Качественная голосовая связь и мобильный интернет теперь доступны жителям станицы Тишанской Нехаевского района, хутора Мартыновский Новоаннинского района, села Васильевка Октябрьского района, поселка Нежинский Ольховского района, села Ефимовка Котовского района, хутора Ловягин Даниловского района, хутора Карпунин и села Средняя Камышанка Камышинского района, а также поселка Звездный Среднеахтубинского района.

«Волгоградская область в прошлом году достигла 70% показателя цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Основой такого результата стало применение современных телекоммуникационных технологий, которые мы внедряем, в том числе, и в рамках взаимодействия с компанией "Ростелеком"», — отметил Алексей Кидалов, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области.

Центром компетенций проекта в Волгоградской области выступает дочерняя компания «Ростелекома» Tele2. Оператор занимается разработкой проектного решения, планированием архитектуры сети и поставкой оборудования.

«Базовые станции, строительство которых мы ведем по федеральной программе "УЦН 2.0" в малых населенных пунктах Волгоградской области, оснащены современным оборудованием и подключены по оптоволоконной линии. Это позволяет обеспечивать жителей глубинки качественной мобильной связью и стабильным интернетом. Теперь сельчане имеют равный по сравнению с жителями городов доступ к информационным ресурсам и цифровым сервисам», — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

В 2022 году «Ростелеком» обеспечил мобильной связью и интернетом девять населенных пунктов Волгоградской области. До конца текущего года компания построит в регионе еще 24 базовые станции.

Информацию о проектах, которые «Ростелеком» реализует в национальных интересах, можно получить на официальном сайте компании.

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