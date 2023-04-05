В Волгограде суд приговорил Михаила Калонкина к 7,5 годам за хищение 121 млн рублей при ликвидации свалок

Фото: пресс-служба прокуратуры Волгоградской области

Центральный районный суд Волгограда огласил приговор в отношении 44-летнего бизнесмена Михаила Калонкина. Фактического руководителя ООО «ГринЛайт признали виновным в денежных махинациях особо крупного размера. Его компания не смогла вывезти со всех стихийных свалок мусор, закопала его в землю, присвоив себе более 120 миллионов рублей из областного бюджета. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- В августе 2018 года казенное учреждение «Дирекция водохозяйственного строительства» заключило госконтракт с компанией, которой руководил Михаил Калонкин, для ликвидации накопленных отходов в Среднеахтубинском районе, - рассказали в пресс-службе.

Подрядной организации предстояло избавиться от мусора на 18 стихийных свалках на карьере в хуторе Заяр и подготовить 62 гектара земли для рекультивации. За выполнение этой работы ООО «ГринЛайт» должно было получить 269 миллионов рублей. Однако организация не собиралась убираться и лишь создала видимость чистоты, закопав часть мусора в этих же местах, а затем предоставила ложные документы о выполнении работ.

Закрыв глаза на очевидные нарушения, руководитель «Дирекции водоохранного строительства» подписал акты о выполнении работ в полном объеме. При этом сумма уже оплаченных, но не выполненных работ, превысила 121 миллион рублей и почти вся отправилась в карман Михаилу Калонкину.

Расследованием хищения крупной суммы из бюджета занималось региональное отделение УФСБ. Находящийся в федеральном розыске предприниматель Калонкин свою вину не признал. Попытка добиться хотя бы домашнего ареста Михаилу и его адвокату тоже не удалась.

По информации объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, Центральный суд города-героя приговорил мужчину к наказанию в виде 7, 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей. Позиция суда и государственного обвинения практически совпали – прокуратура в виде наказания запрашивала просили 8 лет исправительной колонии общего режима и штраф 800 тысяч.

Ранее другим фигурантам этого дела была избрана мера наказания. Бывший руководитель облкомприроды Виталий Сазонов, который отвечал за качество выполнения работ, получил 3 года колонии общего режима. Также отправили в тюрьму на 1,5 года директора ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаила Ситникова. Директор ООО «ГринЛайт» Александр Фирсов проведет за решеткой 3,5 года.