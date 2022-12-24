Шесть человек пострадали в ДТП с двумя «Ладами» на федеральной трассе под Волгоградом

В тумане на этом участке трассы побились несколько машин. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

За день 23 декабря на участке федеральной трассы Р-228 в Дубовском районе Волгоградской области произошло три серьезных аварии. Одна стала смертельной для двоих. В ДТП с двумя «Ладами Ларгус» пострадали сразу шесть человек. Один из водителей выехал на встречку при обгоне, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД России по региону.

- 52-летний водитель при обгоне выехал на полосу встречного движения, не выдержал боковой интервал и совершил столкновение с автомобилем, который двигался во встречном направлении, - рассказали в полиции.

Это ДТП на 575 километре федеральной автодороги Р 228 «Сызрань - Саратов - Волгоград» произошло вскоре после полудня 23 декабря. 52-летний водитель «Лады Ларгус» ехал в сторону Волгограда и решил пойти на обгон. На встречке он выдержал боковой интервал. В результате машина врезалась во встречную «Ладу Ларгус», за рулем которой был 69-летний водитель.

Оба автомобиля серьезно пострадали при столкновении. В итоге в больнице оказались оба водителя и четверо пассажиров, которые ехали в совершавшей обгон легковушке. На скорой с места аварии увезли пациентов 44, 43, 38 и 30 лет.

Утром в столкновении «УАЗа Патриот» и «Шевроле Лачетти» пострадали 29 и 24-летние пассажиры из «Шевроле», они также в больнице.