С карантина по гриппу и ОРВИ выходят волгоградские школы

Сотни школьников вернулись к учебе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области продолжается эпидемия свиного гриппа и ОРВИ. Но заболеваемость среди школьников, похоже, ослабевает. По состоянию на 23 декабря 2022 года полностью закрыты на карантин 15 волгоградских школ, еще в 90 образовательных учреждениях отправили по домам часть классов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона.

За неделю число сидящих на карантине школ уменьшилось почти вдвое. На 20 декабря эпидемия гриппа и ОРВИ закрыла 29 школ Волгоградской области целиком. Также карантин ввели в детсадах, колледжах и отдельных классах 88 школ.

Тем не менее, медики предупреждают: расслабляться не стоит. Уж больно свирепый грипп нынче косит волгоградцев, да и новые вирусы ему под стать. Большинство заболевших жалуются на тяжело переносимую и ничем не сбиваемую температуру под 40, а также на сильный кашель.

Медики советуют волгоградцам вновь надеть маски, по крайней мере, в транспорте, в магазинах и других людных местах. Ну, а если резко поднялась температура, появился кашель, особенно сухой, срочно к врачу. Это основные симптомы опасного свиного гриппа.