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Происшествия23 декабря 2022 11:17

Подписавшего контракт с ВСУ волгоградца задержала в Ростовской области ФСБ

Житель Волгоградской области хотел принимать участие в боевых действиях против России
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
ФСБ задержала волгоградца в Ростовской области

ФСБ задержала волгоградца в Ростовской области

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области поймали волгоградца Евгения Никифорова, который пытался пересечь границу для участия в военных действиях против Вооруженных Сил РФ. Мужчину задержали сотрудники ФСБ. Житель Волгоградской области хотел оказаться на территории Украины и вступить в ВСУ. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в центре общественных связей ФСБ России.

- При задержании у Никофорова были обнаружены и изъяты подписанные им анкета и заявление на заключение контракта с ВСУ, костюм «горка Таслан», мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины, - отметили в ФСБ.

На волгоградца возбудили уголовное дело за государственную измену и шпионаж. Его направили в СИЗО. ФСБ продолжает следственные действие.

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