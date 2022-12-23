Волгоград 23 декабря накрыл густой туман – фото

На Волгоград в пятницу опустился густой туман Фото: Эдуард Пальгунов

Волгоград и область 23 декабря накрыл густой туман. Видимость снизилась еще ночью и составила всего несколько десятков метров. На дорогах осложнил ситуацию гололед. В дневные часы туман не рассеивается. Публикуем фотографии Волгограда, который накрыла мгла.

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Синоптики накануне предупреждали, что в пятнице в Волгограде и области будет туман, а на дорогах гололедица. При этом осадки не прогнозировались. В связи с ухудшением погодных условий региональная Госавтоинспекция обратилась к волгоградским водителям и пешеходам с просьбой соблюдать правила безопасности на дорогах.

Что там впереди? Совсем невидно. Фото: Эдуард Пальгунов

- 23 декабря на дорогах областного центра, федеральных автодорогах отмечается туман, изморозь. При движении помимо ближнего света фар, следует включать и противотуманные фары: передние и задние, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

На трассах видимость - несколько десятков метров. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

От автомобилистов просят соблюдать дистанцию и скорость на дорогах, резко не тормозить. Пешеходы должны переходить проезжую часть только по «зебре», а в темное время суток иметь на одежде световозвращающие элементы.

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К сожалению, 23 декабря уже произошли 2 серьезных ДТП. На трассе в Дубовском районе при столкновении микроавтобуса и фуры погибли 2 человека, еще 4, в том числе ребенок, были госпитализированы. На юге Волгограда в аварию попал автобус с заводчанами, пострадали 6 человек.

Удивительно, но туман никак не повлиял на работу волгоградской воздушной гавани. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда, рейсы выполняются по расписанию.