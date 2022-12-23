Под Волгоградом в съемном доме от угарного газа скончались трое мужчин

Следователи выясняют обстоятельства гибели троих мужчин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Угарный газ убил троих мужчин в арендованном частном доме в Урюпинске. Тела местных жителей обнаружил хозяин жилья 22 декабря. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, по данному факту проводится проверка.

Следователи выяснили, что один из мужчин, который проживал в Урюпинске, ранее снял дом на улице Волгоградской. Газ отсутствовал, жилец пользовался горелкой. В день трагедии к нему в гости пришли двое друзей. По стечению обстоятельств собственник тоже решил зайти и проверить, все ли в порядке. Он и нашел мертвыми троих товарищей. Погибшим было 51 год, 58 и 68 лет. По предварительной версии, причиной скоропостижной смерти стал «невидимый убийца».

Мужчина обогревал дом с помощью горелки, подключенной к газовому баллону. Она была потушена, а вот баллон открыт.

- На момент обнаружения тел дверь в дом была закрыта плотно, помещение не проветривалось, ощущался запах газа. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом, - уточнили в пресс-службе областного следкома.

На телах нет следов криминальной смерти, телесные повреждения отсутствуют. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причины гибели мужчин выясняются.