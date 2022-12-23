Два человека погибли в жутком ДТП с микроавтобусом и фурой на трассе в Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области с ночи 23 декабря лег густой туман, который создает проблемы на дорогах. К сожалению, уже не обошлось без жуткой аварии, в которой погибли два человека, трое взрослых и один ребенок были госпитализированы. В 2.50 на 586 километре трассы Р-228 «Сызрань – Саратов - Волгоград» в Дубовском районе столкнулись микроавтобус Mercedes и грузовой автомобиль «КАМАЗ». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Скончались двое мужчин, которые были ехали в микроавтобусе. Известно, что он направлялся из Дагестана в Казань, перевозя пассажиров по системе поиска попутчиков. С ранениями были госпитализированы еще 4 человека, в том числе 7-летний ребенок, которые были в Mercedes

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

- Пострадавший ребенок находился в салоне без законных представителей (родителей), - уточнили в региональном Главке МВД.

На месте происшествия работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства страшного ДТП. Движение на участке трассы Р-228 осуществляется в штатном режиме, заторов нет.

Из-за густого тумана и изморози волгоградская Госавтоинспекция обратилась к пешеходам и автомобилистам с просьбой соблюдать правила безопасности на проезжей части.

- При движении помимо ближнего света фар, следует включать и противотуманные фары: передние и задние. Необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения, - отметили в региональной полиции.