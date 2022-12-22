Дмитрий Аверов: Соцподдержка семей участников СВО сегодня своевременна и важна

Фото: пресс-служба Липецкого облсовета

Более 30 вопросов, касающихся мер соцподдержки, льгот отдельным категориям граждан и развития Липецка, было рассмотрено депутатами в ходе 20-й сессии регионального парламента.

О льготах ИП и организациям с упрощенной системой налогообложения

Для налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения «доходы» установлена льготная ставка в размере 3% по виду деятельности «производство одежды». Также установлена льготная ставка в размере 4% по 10 направлениям деятельности в сфере обрабатывающих производств. Среди них - производство текстильных изделий, изделий из кожи, электрооборудования, обработка древесины, производство ПК, электронных и оптических изделий.

Фото: пресс-служба Липецкого облсовета

Закон установил льготную ставку в размере 5% на деятельность связанную с предоставлением услуг по ковке, ремонту машин и оборудования, а также ремонту судов и лодок. У налогоплательщика есть возможность применения им льготной ставки в случае, если доля дохода от реализации товаров (работ, услуг) составляет не менее 70 процентов.

Трамвайная сеть в Липецке кардинально обновится

Модернизация трамвайного сообщения позволит связать новые микрорайоны города с Левобережьем. Проект обойдётся областной казне в 24,5 миллиарда рублей. На эти средства модернизируют 40,8 км трамвайных путей, построят новую ветку длиной 5,2 км, закупят 46 современных, реконструируют трамвайное депо. Средства областной бюджет будет возвращать концессии постепенно, в течение 20 лет.

- Концессионное соглашение – очень значимый документ, модернизация и обновление электротранспорта – это важная задача, и очень хорошо, что она находит поддержку на федеральном уровне, - отметил спикер Липецкого облсовета Дмитрий Аверов.

Для финансирования проекта концессионер – ООО «Мовиста Регионы Липецк» привлечёт средства госкорпорации развития «ВЭБ. РФ» и Фонда национального благосостояния (ФНБ), добавит часть собственных денег. Также поступит субсидия из Федерального бюджета, покрывающая почти 30% затрат.

Уже к декабрю 2025 года липчане смогут оценить модернизацию трамвайной сети.

Доплаты к пенсиям по потере кормильца и повышение зарплаты бюджетникам

Депутаты продлили период получения пенсии по потере кормильца выпускникам общеобразовательных учреждений (школ) и ссузов до 1 сентября того года, когда они завершают обучение. Ранее закон обязывал прекратить выплату пенсий сразу после выпуска учащихся из образовательных учреждений. Указанные социальные гарантии теперь распространяются на членов семей военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач по защите российских граждан на территориях Республик Южная Осетия и Абхазия.

Должностные оклады работников сферы образования, здравоохранения, культуры, работников социальных служб увеличиваются на 8,7%, соответственно вырастет их заработная плата. На эти цели из бюджета Липецкой области будет выделено 2 млрд 291 млн рублей.

Дополнительная соцподдержка семей участников СВО

Липецкие парламентарии расширили перечень мер поддержки для семей участников СВО.

Законопроект предоставляет семьям погибших военнослужащих компенсационную выплату за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детских садах. Право будет распространяться на семьи, в которых оба родителя или один из родителей погибли при выполнении задач в ходе СВО. Выплата будет ежемесячной. Ее размер составит 100% от среднего размера родительской платы в детском саду.

Право на получение бесплатной юрпомощи получат члены семей всех участников СВО, в том числе и родственники добровольцев.

- Соцподдержка семей участников СВО сегодня своевременна и важна. Актуализация законодательства в этой сфере будет происходить постоянно. Есть ряд федеральных инициатив партии «Единая Россия» о гармонизации мер поддержки на территории всей Российской Федерации. И в нашем регионе мы продолжим работу по расширению таких законодательных мер и инициатив, – подчеркнул Дмитрий Аверов.

Ранее депутаты уже вносили изменения в указанный закон. Право на получение бесплатной юридической помощи было предоставлено членам семей погибших в ходе специальной военной операции военнослужащих. Теперь этот перечень расширен.

Члены семей участников СВО и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, смогут безвозмездно получить письменные и устные правовые консультации, а также помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов.