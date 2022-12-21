ВДСК подводит итоги года

Фото: www.vdgbu.ru

В 2022 году общий объем перевозок по Волго-Донскому судоходному каналу составил 67% от уровня прошлого года. При этом доля нефти и нефтепродуктов не снизилась - это 63% объема. 84,6% общего объема перевозок идет в направлении с Волги на Дон. Тем не менее, интенсивность работы шлюзов Волгоградского гидроузла снизилась незначительно: через шлюзы Волгоградского гидроузла пропущено 4311 судов, перевезено 5104 тыс. тонн грузов, выполнено 2996 шлюзований, что составляет – 94%, 96% и 67% от уровня прошлого года.

ФБУ «Администрация «Волго-Дон» обслуживает 2187,5 км судоходных водных путей, из них 509 км - с гарантированными габаритами судового хода. Для обеспечения гарантированных габаритов судовых ходов, установленных государственным заданием, в навигацию 2022 года выполнены дноуглубительные работы в объеме 587,0 тыс. м3. Выставлялась и обслуживалось 878 навигационных знаков, в том числе 478 плавучих и 400 береговых.

Суда технического флота выполняли работы по содержанию внутренних водных путей и навигационно-гидрографическому обеспечению. В его составе 8 обстановочных судов, 5 земснарядов со вспомогательным флотом, 5 плавучих кранов, 4 карчекрана для дноочистительных работ и 3 русловые изыскательские партии.

В 2022 г. выполнены работы по реконструкции: завершена замена рабочих двустворчатых ворот нижней и верхней голов шлюза №30 Волгоградского гидроузла. выполнена замена ворот на шлюзе №6, насосного оборудования для осушения камер шлюзов №6 и №13, опорно-ходовых частей подъемно-опускных ворот шлюза № 13. Выполнен монтаж второго насосного агрегата и строительство подстанции 110/10 кВ насосной станции №33, идет замена третьего насосного агрегата. Все это позволит обеспечить безопасность судоходства и судопропуска.

Александр Глущенко, руководитель ФБУ «Администрация «Волго-Дон».

Поздравляю!

От себя и от администрации учреждения хочу поблагодарить коллективы филиалов за выполнение поставленной задачи и поздравить с наступающим Новым годом!