В Волгограде подтвердился картельный сговор при заключении контрактов на ремонт Дворца спорта

Фото: администрация Волгоградской области

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд встал на сторону Волгоградского УФАС, которое выявило нарушение конкуренции при заключении контрактов для капитального ремонта Дворца спорта. Картельный сговор при подписании договоров на 110 миллионов рублей подтвердился. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении ФАС по Волгоградской области.

В мае прошлого года антимонопольщики признали нарушителями Закона о защите конкуренции ГКУ ВО «Управление капитального строительства» (УКС), ФГУП «Главное строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний» (ГСУ ФСИН), ООО «Энергострой+», ООО «Волгастройсервис». Выяснилось, что УКС заключило с ГСУ ФСИН 6 государственных контрактов на выполнение ремонта здания, кровли и чердачных помещений Дворца спорта на общую сумму 110 080 842 рубля. Контракты были заключены как с единственным подрядчиком, что не противоречило законодательству. Однако на самом деле работами занялись «Энергострой+» и «Волгастройсервис». С этими компаниями ГСУ ФСИН подписало договоры подряда, не проводя торги. Такие действия были оценены как картельный сговор.

При этом Арбитражный суд Волгоградской области признал решение УФАС незаконным и полностью его отменил. Антомонопольщики обратились в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, который встал на их сторону.

- Результаты судебного разбирательства подтверждают, что действия УКС, ГСУ ФСИН, а также ООО «Энергострой+» и ООО «Волгастройсервис» привели к реализации антиконкурентного соглашения, - отметили в Волгоградском УФАС.

Напомним, капитальный ремонт Дворца спорта начался в 2019 году и до сих пор не завершился.