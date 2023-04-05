В Волгограде 6 апреля запланированы массовые отключения света в 5 районах

Электричество отключат на весь день. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Массовые отключения электричества запланированы в четверг, 6 апреля 2023 года, в пяти районах Волгограда. Свет временно отключат в Краснооктябрьском, Центральном, Ворошиловском, Советском и Красноармейском районах из-за профилактических работ на электросетях. Коммунальным страдальцам придется обходиться без удобств в течение всего дня, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг». Публикуем список адресов.

В Центральном районе города-героя 6 апреля также плановые отключения электроэнергии с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. 7-й Гвардейской, 15, 17, 17А, ул. Коммунистическая, 62, 64, пр. Ленина, 32, 36, 41Б, ул. Советская, 37, 39, 41.

В Краснооктябрьском районе с 9 до 17 часов вырубят свет в восьми домах по адресам: пр. Металлургов, 50, 52, 54, ул. Северный городок, 1, 1а, 2, 3, 5.

Самые массовые отключения электричества ждут жителей частника в Ворошиловском районе. С 9.00 до 17.00 обесточат дома на десятках улиц про адресам: ул. Ардатовская, 42-60, 44а, 52а, 54а, ул. Гродненская, 45-53, 42-50, ул. Куйбышевская, 19-23, ул. Минераловодская, 1, 2-18, 10а, 12а, 14а, 20-24, ул. Чембарская, 64, 101, 113-131, 119а, 127/1, 129/1, 129/2, 131а, 76-98, 76а, 90а, 92а, ул. Челябинская, 11-29, 29а, 15а, 12-24, 14а. С 8.00 до 17.00 целиком обесточат улицы: Куприна, Купавинская, Медведицкая, Рублева, Тарханская, Тирольская, Сходненская, Спокойная, а также дома по адресам: ул. Абаканская, 11, ул. Актюбинская, 3-11, 2-16, 2а, ул. Благодатная, 2-22, 32-38, 44, 41-53, ул. Верейская, 7, 9, 52, ул. Вознесенская, 1-21, 5/1, 5/2, ул. Вьюжная, 1, 4, 9, 11, 14, 15, 74, 80, 22, 23, 25, 31, 37, 39, 40, 27, 28, 41, 42, 44, 47-51, 55, 52, 57-63, 65, 66, 69, 70, 77, 78, 81, 82, 96-98, 101-103, 105-113, 150, 83, 95, 151-154, ул. Дружбы, 32, 6, 20, ул. Мирная, 17, ул. Привольная, 2-26, ул. Полетаевская, 32, ул. Светлоградская, 2-22, 1-21, 25-45, 49-57, ул. Сердобская, 2-32, 3-27, ул. Семенова-Тян-Шанского, 22/40, 22/9, 22/29, 22/31, 22/28, 22/26, 22/24, 22/33, 22/19, 22/13, ул. Солдатская, 1-11, 25, 35, 2-8, 24, 36, ул. Солнечная, 1-15, 22, 33, 41, ул. Ужгородская, 78, 76а, 82а, 86-96, 102, 104, 112а, 112, 114-128, СНТ Отдых, Спартак и Прогресс, пер. Ельниковый, 3, 3а, 7,

В Советском районе Волгограда 6 апреля оставят без света с 9 до 17 часов дома по адресам: ул. Аджарская, 30, ул. Киргизская, 185, 183, 181а, 179, 177, 173, 171, ул. Л. Толстого, 166, 164, 158, 156, 154, 154а, 152, 150, 144, 144а, 144б, 142, 140, 138а, 138.

В Красноармейском в четверг среди коммунальных страдальцев окажутся жители СНТ Шлюзовик, 2-16, 3-7, ул. Костюшко, 90-112, ул. Ленинаканская, 93-109, 70-82, ул. Магистральная, 24-26, ул. Плеханова, 75-97, 178/33. Света не будет также с 9.00 до 17.00.