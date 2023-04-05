«Вернусь, буду учить детей хорошему и правильному»: мобилизованный библиотекарь из Волгограда стал артиллеристом в зоне СВО

Волгоградец стал наводчиков гаубицы "Мста". Фото: Александр КОЦ

Волгоградец Никита Носов – детский библиотекарь. В своей жизни он прочитал много книг о настоящих героях, но не думал, что однажды сам станет одним из них. Когда Никите пришла повестка, он не раздумывая пошел защищать Родину. Сержант рассказал о том, как в зоне СВО стал наводчиком гаубицы «Мста-С» и чем планирует заниматься после того, как вернется домой. Видеоинтервью с военным опубликовал телеграм-канал "Герои спецоперации Z".

Никиту мобилизовали осенью. Волгоградец ни капли не сомневался в принятом решении.

- Я гражданин своей страны. Присягу Родине давал. Какие тут могут быть сомнения? Когда человек дает присягу, ее нужно не просто зазубрить и высказать, но вчитаться и понять, - рассказал Никита Носов. - Среди моих знакомых, товарищей, родных, друзей не возникли вопросы по поводу того, что я отправляюсь служить. Меня все поддержали и пожелали удачи. Когда знаешь, что крепкий тыл, легче.

В зоне СВО Никите пришлось освоить навыки артиллериста. Но о своей любимой работе он вспоминает постоянно.

- Пользуясь случаем, хочется передать привет всем посетителям нашей библиотеки. И сказать им, чтобы они слушали внимательно, что говорят мои коллеги, потому что это действительно поможет им в жизни. Мне в свое время, когда я сам был читателем этой библиотеки, это помогло стать человеком, которому за свои поступки не стыдно, - поделился Никита. - Россия не может проиграть, это очевидно. Мы вернемся с победой. Нас ждет мирное время. Когда все закончится, я планирую вернутся к своей гражданской специальности. Буду учить детей хорошему, доброму и правильному, - пообещал боец.