В Волгоградской области нашли мертвым главу сельского поселения Сергея Литвиненко

Фото: пресс-служба администрации Манойлинского сельского поселения.

Накануне, 4 апреля, в Волгоградской области нашли мертвым 47-летнего главу Манойлинского сельского поселения Сергея Литвиненко. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в экстренных службах, трагедия произошла на территории частного дома, где проживал мужчина. в настоящий момент выясняются обстоятельства его гибели.

Известно, что Литвиненко родился в Днепропетровской области, но с раннего детства проживал в хуторе Манойлин Клетского района. Там же он окончил школу, затем служил в армии. После срочной службы пошел работать на завод.

С 2004 года трудоустроился в сельскую администрацию, занимал разные должности. Уже к 2008-му Сергей Литвиненко был заместителем главы. Параллельно учился в Волгоградском колледже бизнеса на факультете «Финансы». До 2011 года был заведующим хозяйством в сельской школе, затем возглавил огородническое товарищество Манойлинское».

В 2013-м его избрали на должность главы Манойлинского сельского поселения. Жители доверяли Литвиненко, ценили его работу. В 2018 году его единогласно переизбрали. В общей сложности он был главой более десяти лет. Также известно, что у Сергея Литвиненко осталась семья.