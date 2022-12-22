В гордуме назвали беспрецедентным принятый бюджет Волгограда на 2023 год

В Волгограде приняли бюджет города на будущий год Фото: Екатерина СИМОХИНА

На заседании городской думы 22 декабря во втором окончательном чтении был принят бюджет Волгограда на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Председатель городского парламента Владлен Колесников назвал его беспрецедентным. Параметры бюджета в 2023 году составят 34,8 миллиарда рублей, из этой суммы 31,5 миллиарда рублей будут направлены на реализацию 15-ти муниципальных программ. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Волгоградской городской думы.

На социальную сферу выделят 16,1 миллиарда рублей. Деньги пойдут на поддержку многодетных родителей, ветеранов, семей участников специальной военной операции. Сохранятся стипендии гордумы и Волгограда для одаренных школьников и студентов. На образование в следующем году потратят из бюджета города 14 миллиардов рублей.

- На следующий год предусмотрено 2,2 миллиарда рублей на строительство школы в 205 микрорайоне Ворошиловского района, двух школ в Дзержинском районе - по улицам Кортоева и Шекснинской, школы по улице Академика Бардина в Тракторозаводском районе, а также школы по улице Ивановского в Советском районе, - отметили в гордуме.

Кроме того, в 2023 году начнется строительство детского сада на 140 мест в Тракторозаводском районе. На улице Елецкой в Ворошиловском районе планируется возведение ФОКа. В рамках проекта «Формирование современной городской среды» за 1,1 миллиарда рублей благоустроят общественные территории, парки, скверы, дворы, обновят линии наружного освещения. В число приоритетных проектов комплексного благоустройства вошли пешеходная зона по улице Дзержинского, улица Титова, улица Казахская, территории у музея-заповедника «Старая Сарепта», Центральной набережной от ресторана «Маяк» до Нулевой продольной, а также Горсад. Запланировано и приведение в порядок Сурского сквера.

На дороги выделят 5,7 миллиарда рублей. В частности, эти средства выделят на продолжение улицы Электролесовской, обновление улицы Латошинской, строительству семи дорог в рамках нацпроекта «Жилье». Также в планах - завершение разработки проекта благоустройства нижней террасы Центральной набережной от бронекатера до моста через Волгу.

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