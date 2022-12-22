Волгоградцев приглашают на «Новые приключения в Простоквашино»

«Новые приключения в Простоквашино». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградский музыкальный театр приглашает маленьких зрителей и их родителей на новогоднюю премьеру для всей семьи. С 22 декабря 2022 года по 8 января 2023-го на сцене веселые «Новые приключения в Простоквашино». Премьеру музыкального детектива по мотивам произведения Эдуарда Успенского волгоградцам представят в день рождения автора, в этот день ему исполнилось бы 85 лет. Смотрите фоторепортаж сайта volgograd.kp.ru с генерального прогона спектакля.

Новогоднюю детективную поставили по мотивам произведения Эдуарда Успенского «Клад в Простоквашино» и «Тетя Дяди Федора». По сюжету жители деревни стали получать «загадочные письма» от «Недоброжелателей». Что за всем этим стоит, решили разобраться Матроскин, Шарик и Дядя Федор, конечно, не без помощи родителей и тети. А за полчаса до начала спектакля малышей у нарядной елки в фойе музыкального театра будут ждать Дед Мороз и его друзья.

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«Новые приключения в Простоквашино» Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Новые приключения в Простоквашино». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Новые приключения в Простоквашино». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Новые приключения в Простоквашино». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Новые приключения в Простоквашино». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Новые приключения в Простоквашино». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Новые приключения в Простоквашино». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Новые приключения в Простоквашино». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Дед Мороз со Снегурочкой встретят детвору у елки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ