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Звезды22 декабря 2022 11:48

Волгоградцев приглашают на «Новые приключения в Простоквашино»

Музыкальный театр 22 декабря 2022 года представит новогоднюю премьеру для всей семьи
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
«Новые приключения в Простоквашино».

«Новые приключения в Простоквашино».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградский музыкальный театр приглашает маленьких зрителей и их родителей на новогоднюю премьеру для всей семьи. С 22 декабря 2022 года по 8 января 2023-го на сцене веселые «Новые приключения в Простоквашино». Премьеру музыкального детектива по мотивам произведения Эдуарда Успенского волгоградцам представят в день рождения автора, в этот день ему исполнилось бы 85 лет. Смотрите фоторепортаж сайта volgograd.kp.ru с генерального прогона спектакля.

Новогоднюю детективную поставили по мотивам произведения Эдуарда Успенского «Клад в Простоквашино» и «Тетя Дяди Федора». По сюжету жители деревни стали получать «загадочные письма» от «Недоброжелателей». Что за всем этим стоит, решили разобраться Матроскин, Шарик и Дядя Федор, конечно, не без помощи родителей и тети. А за полчаса до начала спектакля малышей у нарядной елки в фойе музыкального театра будут ждать Дед Мороз и его друзья.

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«Новые приключения в Простоквашино»

«Новые приключения в Простоквашино»

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Новые приключения в Простоквашино».

«Новые приключения в Простоквашино».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Новые приключения в Простоквашино».

«Новые приключения в Простоквашино».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Новые приключения в Простоквашино».

«Новые приключения в Простоквашино».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Новые приключения в Простоквашино».

«Новые приключения в Простоквашино».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Новые приключения в Простоквашино».

«Новые приключения в Простоквашино».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Новые приключения в Простоквашино».

«Новые приключения в Простоквашино».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Новые приключения в Простоквашино».

«Новые приключения в Простоквашино».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Дед Мороз со Снегурочкой встретят детвору у елки.

Дед Мороз со Снегурочкой встретят детвору у елки.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Новогоднее настроение в музтеатре.

Новогоднее настроение в музтеатре.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

КультураКультура: театр