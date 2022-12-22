«Дядя, а где я буду жить?»: полицейский рассказал, как на руках выносил детей из горящего дома

Капитан полиции Евгений Козянин ехал на работу, когда увидел горящий дом. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Капитан полиции Евгений Козянин – герой. Он помог семье с четырьмя детьми выбраться из горящего дома в Кировском районе Волгограда. Инспектор ДПС скромно рассказал сайту volgograd.kp.ru о своем подвиге.

«ДЯДЯ, А ГДЕ Я БУДУ ЖИТЬ?»

Пожар случился 21 декабря около пяти часов утра в частном секторе на улице Белинского. Мама, папа, трое их дочек 4, 8 и 14 лет, а также годовалый сынишка крепко спали. Дым уже распространялся по всему дому. Это чудо, что женщина проснулась.

Мужчина, не раздумывая, бросился спасать семью. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Мы спали – я, муж и четверо детей. Не знаю, как я проснулась... Уже были огонь и дым, - вспоминает то страшное утро многодетная мама Людмила. – Разбудила мужа. Он говорит – бери детей и беги! Побежала в детскую, разбудила дочку, «выбросила» ее в окно. Муж побежал будить старшую дочь, она тоже выпрыгнула из окна. Когда мы все вылезли, я поняла, что нет четырехлетней дочки, - плачет женщина, вновь переживая весь ужас. – Муж полез обратно, она спряталась под одеяло, он ее достал.

В это время старший инспектор Отдельного батальона ДПС Евгений Козянин ехал на службу.

Дом сгорел дотла. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Двигаясь в сторону ГАИ, я увидел небольшой дым. Подъехав поближе, мне показалось, что что-то горит. Повернул на улицу, вижу, что горит жилой дом, - рассказал Евгений. - Пожарных нет. Я остановился, оставил машину и направился к дому. Дверь была закрыта. Я подбежал к окну, схватился рукой за стекло – оно моментально лопнуло. Я услышал крики детей. Дом был полностью в огне, находиться ближе чем два метра было невозможно.

Залезть через окно было невозможно – огонь вырывался наружу. Полицейский обошел дом через соседний двор, выломал часть металлического ограждения и оказался у входа, возле которого находились трое деток. Перепуганные, без одежды и обуви.

- Я попытался вывести детей через вход, но пламя, огонь, щепки летели в эту сторону. Мы решили двигаться к левому выходу. Побежали. В этот момент маленькая девочка кричит, плачет. Я спросил - почему? Она ответила, что босиком. В одной руке у меня был младенец, во вторую я взял девочку, и мы побежали дальше, - продолжает Евгений.

К этому моменту приехала скорая помощь и пожарные.

- Я отдал ребенка врачам и дальше оказывал помощь родителям. Вывел маму и повел к скорой, где уже находился младенец и девочка 8 лет. Там было очень холодно, в машине у меня было теплее. Девочка была босиком и в одной кофте. Я перенес ее в машину, укутал в свою одежду и включил печку. В этот момент она у меня спросила: «Дядя, а где я буду жить?» Я ответил, что есть родственники – бабушки, дедушки. И спрятал ее ножки в одеяло, пытался их согреть, - вспоминает полицейский.

Родителям и детям чудом удалось спастись. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Расчеты 5 пожарно-спасательной части тушили огонь чуть меньше часа. Дом выгорел дотла. То, что родители и дети спаслись – настоящее чудо. Правда, папа и малыши сильно надышались дымом, 4-летняя девочка также получила ожоги.

- Маленькие дети в больнице с папой, - рассказала мама Людмила. По словам женщины, им оказывают всю необходимую помощь.

А Евгения решили наградить за его неравнодушие, мужество и смелость.

- Начальником Главного Управления МВД России по Волгоградской области генерал-майором полиции Дмитрием Вельможко за смелые и решительные действия принято решение о поощрении капитана полиции Евгения Козянина, - уточнили в пресс-службе регионального главка МВД.