Новогодний Волгоград: как изменился город к празднику, фото

Елочки нарядили по всему городу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоград нарядили к празднику. В каждом районе города сверкают огнями гирлянды, светодиодные украшения, арт-объекты и новогодние елки. В этом году за редким исключением новых украшений решили не покупать. Так что радовать волгоградцев в праздничные дни 2023-го будут прошлогодние снеговики, шары и прочие композиции. Смотрите фоторепортаж сайта volgograd.kp.ru с городских улиц.

На аллеях сияют огнями разные инсталляции. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Снеговики и елка на площади Советской. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Всюду зажгли гирлянды. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

У многих волгоградцев, которые проходили возле здания Центробанка, возник вопрос, почему у светодиодной инсталляции «202», которую традиционно ставят перед Новым, не хватает цифры, кто-то в шутку назвал это посланием инопланетянам. Кто-то решил, что мэрия слишком увлеклась экономией. Но все оказалось проще.

- Пока смонтировали только первые три цифры года, четвертая изготавливается, скоро будет установлена, - рассказали в администрации Волгограда.

Тройку еще не изготовили, поэтому эта инсталляция пока не светится. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На «Аллее» Центрального рынка открылась новогодняя ярмарка, где можно приобрести ароматный чай на травах, игрушки ручной работы и отведать вкусный кофе. Так что заряжайтесь настроением, праздник уже близко.

На ярмарке можно выбрать оригинальные подарки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Игрушки ручной работы подарят особое настроение. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Кофе на ярмарке варит фермер Андрей Прошаков. Здесь же можно купить варенье из дыни со сливками. Фото: Геннадий БИСЕНОВ