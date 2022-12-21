Новогодний Волгоград: как изменился город к празднику, фото

Елочки нарядили по всему городу.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Волгоград нарядили к празднику. В каждом районе города сверкают огнями гирлянды, светодиодные украшения, арт-объекты и новогодние елки. В этом году за редким исключением новых украшений решили не покупать. Так что радовать волгоградцев в праздничные дни 2023-го будут прошлогодние снеговики, шары и прочие композиции. Смотрите фоторепортаж сайта volgograd.kp.ru с городских улиц.
На аллеях сияют огнями разные инсталляции.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Снеговики и елка на площади Советской.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Всюду зажгли гирлянды.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
У многих волгоградцев, которые проходили возле здания Центробанка, возник вопрос, почему у светодиодной инсталляции «202», которую традиционно ставят перед Новым, не хватает цифры, кто-то в шутку назвал это посланием инопланетянам. Кто-то решил, что мэрия слишком увлеклась экономией. Но все оказалось проще.
- Пока смонтировали только первые три цифры года, четвертая изготавливается, скоро будет установлена, - рассказали в администрации Волгограда.
Тройку еще не изготовили, поэтому эта инсталляция пока не светится.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
На «Аллее» Центрального рынка открылась новогодняя ярмарка, где можно приобрести ароматный чай на травах, игрушки ручной работы и отведать вкусный кофе. Так что заряжайтесь настроением, праздник уже близко.
На ярмарке можно выбрать оригинальные подарки.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Игрушки ручной работы подарят особое настроение.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Кофе на ярмарке варит фермер Андрей Прошаков. Здесь же можно купить варенье из дыни со сливками.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Приходите за предпраздничным настроением.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ