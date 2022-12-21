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Общество21 декабря 2022 14:21

Новогодний Волгоград: как изменился город к празднику, фото

Фоторепортаж с городских улиц
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Елочки нарядили по всему городу.

Елочки нарядили по всему городу.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоград нарядили к празднику. В каждом районе города сверкают огнями гирлянды, светодиодные украшения, арт-объекты и новогодние елки. В этом году за редким исключением новых украшений решили не покупать. Так что радовать волгоградцев в праздничные дни 2023-го будут прошлогодние снеговики, шары и прочие композиции. Смотрите фоторепортаж сайта volgograd.kp.ru с городских улиц.

На аллеях сияют огнями разные инсталляции.

На аллеях сияют огнями разные инсталляции.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Снеговики и елка на площади Советской.

Снеговики и елка на площади Советской.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Всюду зажгли гирлянды.

Всюду зажгли гирлянды.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

У многих волгоградцев, которые проходили возле здания Центробанка, возник вопрос, почему у светодиодной инсталляции «202», которую традиционно ставят перед Новым, не хватает цифры, кто-то в шутку назвал это посланием инопланетянам. Кто-то решил, что мэрия слишком увлеклась экономией. Но все оказалось проще.

- Пока смонтировали только первые три цифры года, четвертая изготавливается, скоро будет установлена, - рассказали в администрации Волгограда.

Тройку еще не изготовили, поэтому эта инсталляция пока не светится.

Тройку еще не изготовили, поэтому эта инсталляция пока не светится.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На «Аллее» Центрального рынка открылась новогодняя ярмарка, где можно приобрести ароматный чай на травах, игрушки ручной работы и отведать вкусный кофе. Так что заряжайтесь настроением, праздник уже близко.

На ярмарке можно выбрать оригинальные подарки.

На ярмарке можно выбрать оригинальные подарки.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Игрушки ручной работы подарят особое настроение.

Игрушки ручной работы подарят особое настроение.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Кофе на ярмарке варит фермер Андрей Прошаков. Здесь же можно купить варенье из дыни со сливками.

Кофе на ярмарке варит фермер Андрей Прошаков. Здесь же можно купить варенье из дыни со сливками.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Приходите за предпраздничным настроением.

Приходите за предпраздничным настроением.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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