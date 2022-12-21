17-летняя футболистка столичного клуба обнаружена мертвой в Волгограде

Спортсменки могли употребить сильнодействующее запрещенное вещество. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде произошла жуткая трагедия: в одной из квартир нашли мертвой 17-летнюю футболистку из молодежного состава женского футбольного клуба Москвы. Ее 16-летнюю подругу-спортсменку удалось спасти, сейчас девочка в больнице с тяжелым отравлением (прим. авт.: имена несовершеннолетних спортсменок мы не публикуем в соответствии с российским законодательством).

Как сообщил сайту volgograd.kp.ru собственный источник, спортсменки могли употребить синтетический наркотик. Известно, что погибшая девочка проживала в Москве, в Волгоград приехала погостить к подружке. Два дня назад спортсменки решили прогуляться - сходили в кино, потом в кафе. Вернувшись домой, обе легли спать. Домашние не заметили ничего подозрительного. Однако утром девочки так и не проснулись. Родственники решили разбудить их, но гостья уже не подавала признаков жизни, а вторая еще дышала, хоть и была без сознания.

Несовершеннолетнюю госпитализировали в больницу. Благодаря этому ее удалось спасти.

- Девушка находится в детском отделении острых отравлений больницы № 25. В настоящий момент ее состояние оценивается как средней степени тяжести, - прокомментировали в областном комитете здравоохранения.

Добавим, что погибшая девушка выступала за молодежную команду. В сезоне 2022 года она была заявлена для участия в молодежном первенстве, но не провела ни одного матча. В спортивном клубе футболистки подтвердили ее смерть и то, что трагедия случилась именно в Волгограде. В пресс-службе добавили, что ее запомнят, как хорошего игрока и замечательного человека. Она была доброй, отзывчивой, неравнодушной девушкой, которая готова помочь в любой ситуации.