Госпремии в сфере культуры и архитектуры вручили в Волгоградской области

Лауреатами стали 36 волгоградцев. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

36 жителей региона, которые добились успехов в литературе, культуре, искусстве, архитектуре и просветительстве, 21 декабря 2022 года получили госпремии Волгоградской области. Лауреатами стали известные писатели и архитекторы, артисты, художники и музыканты. Торжественная церемония награждения прошла в здании волгоградского ЦУМа, где размещается областной комитет культуры. Награды выдающимся волгоградцам вручила замгубернатора Зина Мержоева, сообщили в администрации региона.

Помимо признания лауреаты государственной премии получают почетные знаки и деньги – 200 тысяч рублей за 1-ю степень, 175 или 150 тысяч рублей размер премии второй и третьей степени. Среди награжденных дирижер Андрей Аниханов, артисты Царицынской оперы, НЭТа и музыкального театра, художники Павел Аразов, Сергей Пелихов, Владимир Рахлеев, Владимир Шолох, Вячеслав Милованов и Полина Чивеленкова, и многие другие.

Список лауреатов госпремии

В номинации «Литература» премия 1-й степени за книги «Сберкнижка», «Домашний кит» и «Соты» вручена Наталье Барышниковой; премию 2-й степени за дилогию «Асманкель» получил Усман Алимбеков; премии 3-й степени за книгу «Монополия» удостоен Александр Лепещенко.

В номинации «Музыкальное искусство» премия 1-й степени за концертную программу «Ленинград — Сталинград. Военные строфы» вручена Андрею Аниханову; премией 2-й степени за песни «Сталинград. Февраль 43-го» и «V.O.L.G.O.G.R.A.D» наградили Валерия Турбина; Светлане Османовой и Леониду Маркину за исполнение партий Марицы и Тассило в оперетте «Марица» присуждена премия 3-й степени.

В номинации «Культурно-просветительная деятельность» премией 1-й степени награжден авторский коллектив в составе Семёна Кияшко и Всеволода Полоутенкова за культурно-просветительный проект «Памятная акция «Завтра была война» всероссийской акции «Свеча памяти»; премия 2-й степени досталась авторскому коллективу в составе Инны Ивановой и Натальи Бубенцовой за фольклорно-этнографический проект «Праздник «Троица на Бузулуке»; авторский коллектив в составе Галины Хорошевой, Алевтины Стручалиной, Ирины Петровой и Елизаветы Шмидт удостоен премией 3-й степени за культурно-просветительный проект «Это наша с тобой биография. Царицынский, сталинградский, волгоградский комсомол: сборник документов, очерков, воспоминаний».

В номинации «Театральное искусство» премией 1-й степени были оценены достижения авторского коллектива «Царицынской оперы» в составе Андрея Павлова, Татьяны Колпиковой и Руслана Сигбатулина за оперу «Богема»; артистам Нового экспериментального театра Евгению Тюфякову и Анастасии Фроловой вручили премию 2-й степени за спектакль «Варшавская мелодия»; артист Волгоградского музыкального театра Максим Сытин за роль Марчелло в оперетте «Комедианты» стал лауреатом премии 3-й степени.

В номинации «Изобразительное искусство» премия 1-й степени вручена творческой группе художников в составе Павла Аразова, Сергея Пелихова, Владимира Рахлеева и Владимира Шолоха за проект «Край наш родной. 100 пейзажей волгоградских живописцев»; Вячеслав Милованов за серию живописных работ «Россия. Красота и Величие» удостоен премии 2-й степени; Полина Чивеленкова за работы в жанре декоративно-прикладного искусства «С чего начинается Родина?» получила премию 3-й степени.

В номинации «Архитектура» премию 1-й степени вручили авторскому коллективу в составе Всеволода Петрова и Юлии Петровой за проект «Благоустройство склона поймы реки Царицы в Ворошиловском районе Волгограда. I этап. Сквер им. А.Н. Пахмутовой»; творческая группа в составе Элины Красильниковой, Татьяны Савельевой, Юрия Маркачева, Виталия Мартыненко и Татьяны Обмановой получила премию 2-й степени за проект «Благоустройство поймы реки Царицы в городе Волгоград (I этап)»; авторы проекта «Комплекс жилой застройки по ул. Бакинской в Центральном районе Волгограда (ЖК «Арбат». I и II этап)» Игорь Дорофеев и Евгения Горемыкина получили премию 3-й степени.