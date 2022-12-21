Проезд в электричках в Волгоградской области подорожает на 5% с 1 января

Проезд в электричках подорожает на 2 рубля. Фото: ПривЖД

В Волгограде и области с 1 января 2023 года подорожает стоимость проезда в электричках. Единый тариф на поездку в пригородном поезде вне зависимости от расстояния вырастет на 2 рубля - с 40 до 42 рублей. Тарифы на 2023 год на услуги АО «Волгоградтранспригород» по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении утвердил комитет тарифного регулирования Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Рост тарифов составит 5% и не превысит индекса инфляции, рекомендованного Министерством экономического развития Российской Федерации, в размере 6%, - рассказали в комитете.

В 42 рубля на человека с 1 января 2023 года обойдется проезд в городских электричках, поездка из Волгограда в Волжский и в пределах Волгограда на нескольких пригородных направлениях. На остальных тариф на проезд в пределах одной 10-километровой зоны вырастет до 21 рубля. Дети до 7 лет могут кататься на электричках бесплатно.

Перевозка багажа и домашних животных на расстояние до 100 километров будет стоить 105 рублей, дальше – 157,5 рубля. В пределах Волгограда билет для домашних собак и птиц обойдется в 10,50, в пригородных поездах – 5,25 рубля за каждые 10 километров.

Последний раз тариф на проезд в электричках менялся в 2017 году, отмечают чиновники. Даже после повышения билет для волгоградцев будет стоить дешевле, чем в Астраханской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае.

Напомним, вырастет с 1 января и плата за проезд в городском общественном транспорте в Волгограде. За поездку в автобусе, трамвае и троллейбусе придется платить на 1-2 рубля больше в зависимости от способа оплаты.